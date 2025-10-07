Automationsingenjör - Bygg framtiden med oss!
2025-10-07
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Varför AFRY?
Vi kombinerar teknikens framkant med en kultur där innovation och gemenskap driver oss framåt. Här får du chansen att påverka framtidens lösningar och utvecklas tillsammans med passionerade kollegor som delar din vilja att göra skillnad
Var med och påverka arbetssätt, kultur och tekniska lösningar.
Arbeta i en miljö med stark teamkänsla, kompetenta kollegor och spännande kunder inom flera branscher.
Balans mellan arbete på plats och distans, beroende på projektens behov.
Beskrivning av jobbet
Automation är framtiden - vill du vara med och driva utvecklingen?
På AFRY Advanced Automation i Stockholm har vi byggt upp en stark projektverksamhet inom automation och nu tar vi nästa steg! Vi satsar på att växa ytterligare inom projektleveranser, samtidigt som vi fortsätter utveckla vår framgångsrika konsultverksamhet. Det betyder fler spännande uppdrag, större ansvar och ännu fler möjligheter att påverka framtidens industriella lösningar.
Din roll hos oss
Som automationsingenjör blir du en nyckelspelare i våra projekt, från förstudie till driftsättning. Du kommer att:
Programmera och konfigurera styrsystem
Delta i ombyggnader av befintliga anläggningar
Driva nya turnkey-projekt från start till mål
På sikt ser vi gärna att du tar en mer ledande roll och fungerar som mentor för juniora kollegor. Rollen utvecklas i takt med kundernas behov och dina styrkor - därför är flexibilitet och driv avgörande för att lyckas.Kvalifikationer
Vi söker en erfaren automationsingenjör som vill vara med och driva avancerade automationslösningar hos AFRY. Rollen passar dig som anser sig vara medior / senior och har några års erfarenhet inom automation och en relevant utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Du är självgående, initiativtagande och trivs i projektbaserade team där du tar ansvar för komplexa projekt. Vi värdesätter din problemlösningsförmåga, ditt affärsmässiga förhållningssätt och din förmåga att bygga goda relationer. Hos oss får du arbeta nära kunder och kollegor i spännande uppdrag inom olika branscher.Kvalifikationer
Några års erfarenhet inom automation
Relevant utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet från branscher som fordon, processindustri, vatten & avfall eller energi & värme
Du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift
B-körkort
Kunskap och erfarenhet av system som: SIMATIC PCS7, ABB 800xA
Meriterande
Erfarenhet från Pharma/Life Science eller tillverkande industri
Kunskap om system som: AVEVA System Platform, Siemens TIA och andra DCS/PLC/SCADA-system
Erfarenhet av äldre ABB-produkter som AC450 och MP200 samt systemuppgraderingar
Ytterligare information
Välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är 2025-11-30. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor, kontakta gruppchef:
Gustav Svenssongustav.k.svensson@afry.com
• 46 10 505 35 37
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Välkommen till AFRY Advanced Automation - där vi formar en automatiserad framtid tillsammans!
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
