Automationsexpert
2025-09-17
Är du en Automationsexpert som älskar att få system att prata med varandra och frigöra tid från tråkiga, repetitiva uppgifter?
Perfekt!
Vi söker dig som gillar att lösa kluriga processflöden, bygga smarta automationer och samarbeta nära med både teknik- och affärssidan. Om du är nyfiken, kommunikativ och gillar att tänka kreativt är det ett stort plus. Har du erfarenhet av n8n eller Power Automate? Ännu bättre!
ERFARENHET
3+ års erfarenhet av automation, integration eller systemutveckling
Praktisk erfarenhet av n8n, Power Automate eller liknande verktyg
Kunskap om API:er, databaser och gärna lite skript/programmering (JavaScript, Python eller PowerShell)
Förmåga att kartlägga processer och hitta automation-möjligheter
Bonuspoäng för erfarenhet inom Microsoft 365 / Azure
Logikfabriken är ett konsultbolag av och för talangfulla, engagerade och roliga personer inom tech.
Vår ambition är att bli Sveriges mest inspirerande arbetsgivare.
Tillsammans formar vi bolaget, skapar möjligheter och driver utvecklingen framåt.
Vi gillar också att umgås - två konferenser per år, knowledge talks, afterworks och en massa annat kul.
Dessutom tror vi på schyst ersättning och transparens.
Vi brinner för hållbarhet. Sedan 2017 är Logikfabriken klimatneutralt och vi fortsätter ständigt att minska vårt avtryck. Ersättning
