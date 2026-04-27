Automationselektriker
Automationselektriker
Om Kundföretaget
Rullpack grundades 1976 och är en framgångsrik tillverkare av plastpåsar och plastsäckar av återvunnen plast. I slutet av 2024 förvärvades verksamheten av Cedo - Europas ledande tillverkare och leverantör av private label-produkter för avfalls- och mathantering för hushåll. Koncernen har omkring 2 500 medarbetare, tillverkningsenheter i Europa och Asien och en årlig omsättning på cirka 5,3 miljarder kronor. I Reftele är vi 58 anställda.
Vill du arbeta med modern automation i en tekniskt avancerad produktionsmiljö? Är du en problemlösare med intresse för el, styrsystem och förbättringsarbete? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Om rollenSom automationselektriker hos oss blir du en nyckelperson i vår produktionsverksamhet inom plastindustrin. Du arbetar nära produktion och underhåll för att säkerställa hög driftsäkerhet, kvalitet och effektivitet i våra automatiserade anläggningar. Rollen är både praktisk och utvecklande, med fokus på felsökning, underhåll och teknisk förbättring av våra produktionssystem.Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
I rollen som automationselektriker kommer du bland annat att:
Arbeta med PLC-system, styr- och reglersystem samt HMI
Delta vid installation och driftsättning av nya maskiner och produktionsutrustning
Utföra elinstallationer i maskiner och produktionslinjer
Arbeta förebyggande för att minimera driftstopp
Dokumentera utförda åtgärder och tekniska förändringar
Samarbeta med produktion, tekniker och externa leverantörer
Medverka i förbättrings- och utvecklingsprojekt
Du blir en nyckelperson som stöttar vårt team på 5 mekaniker och en produktionstekniker.Profil
Vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse och trivs i en produktionsnära roll.
Vi tror att du har:
Gymnasial utbildning inom el, automation eller motsvarande
Erfarenhet av industriell el och automation
Kunskap i PLC-system (t.ex. Siemens, Allen-Bradley eller liknande)
God förståelse för elsäkerhet och industriella standarder
Meriterande är om du har:
Erfarenhet från plastindustri eller annan processindustri
Kunskap inom robotteknik, servosystem eller frekvensomriktare
Erfarenhet av förebyggande underhåll eller förbättringsarbete
Personliga egenskaperFör att trivas hos oss är du:
Strukturerad och lösningsorienterad
Självständig men också en lagspelare
Ansvarstagande och säkerhetsmedveten
Flexibel och stresstålig vid akuta driftstopp
Nyfiken och engagerad i teknisk utvecklingÖvrig information
Arbetstid: dagtid. Beredskap kan förekomma
Placering: Produktionsanläggning
Rapporterar till: UnderhållschefSå ansöker du
I denna rekryteringen samarbetar Rullpack med oss på Junic. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så se till att skicka in din ansökan redan idag! Du ansöker genom att registrera ditt CV och personliga brev på www.junic.se.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa Stina Runesson på 070-025 13 35.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junic Sverige AB
(org.nr 556783-2711)
Jättevägen 3, Reftele
)
333 75 REFTELE
För detta jobb krävs körkort.
