Sjuksköterska till Blodtrycksmottagning Vårdcentralen Centrum i Landskrona
Region Skåne, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Landskrona Visa alla sjuksköterskejobb i Landskrona
2026-06-05
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Vill du vara med och göra skillnad för patienter med hjärt-kärlsjukdom och bidra till en god och förebyggande vård? Vi söker nu en engagerad och självständig sjuksköterska till vår blodtrycksmottagning på vår vårdcentral.
Vårdcentralen Centrum är en väletablerad verksamhet med cirka 13 000 listade patienter, vilket gör oss till en av de större vårdcentralerna i Skåne. Här finns en samlad och mångsidig kompetens med bland annat sjuksköterskor, läkare, psykosocial kompetens och rehabiliteringspersonal. Dessa tillsammans med undersköterskor och medicinska sekreterare står för basen i vår verksamhet. I verksamhetens regi finns även barnavårdscentral som är del i en familjecentral.
Vi är stolta över vår verksamhet och satsar mycket på lärande, utveckling och struktur. Att verka för hög tillgänglighet, kontinuitet och ett respektfullt bemötande, ser vi som medel för att bli en ännu starkare aktör på marknaden.
Landskrona är beläget på Skånes västra kust och har mycket goda pendlingsmöjligheter från både Malmö, Lund och Helsingborg. Vårdcentralen Centrum ligger på lasarettsområdet i fina och moderna lokaler där stora delar av verksamheten är samlad under ett och samma tak. Läs gärna vidare på vår hemsida www.vardcentralencentrum.se
om du vill veta mer eller https://ilandskrona.se/besoka/
om du vill veta mer om vår vackra stad.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på blodtrycksmottagningen ansvarar du för uppföljning, rådgivning och behandling av patienter med hypertoni och andra kardiovaskulära riskfaktorer. Arbetet innebär både självständiga patientbesök och nära samarbete med läkare och övriga professioner inom primärvården.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat mottagningsbesök, uppföljning av patienter med hypertoni, blodtryckskontroller och riskbedömningar. Du arbetar även med patientrådgivning kring levnadsvanor, egenvård och läkemedelsbehandling samt telefonrådgivning och digitala patientkontakter. Det ingår även arbetsuppgifter såsom dokumentation och kvalitetsuppföljning enligt gällande riktlinjer samt samverkan med övriga yrkeskategorier inom vårdcentralen. Hos oss finns det möjlighet till fortbildning och kompetensutveckling. Som ny hos oss får du en individuell introduktion anpassad efter din erfarenhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du erfarenhet av arbete inom primärvård, internmedicin och/eller hjärt-kärlvård är det meriterande.
För att trivas hos oss ser vi att du har ett personcentrerat förhållningssätt och god kommunikativ förmåga. Vidare är du självständig, strukturerad och ansvarstagande samt trivs med både eget patientansvar och teamarbete.
Vi erbjuder ett självständigt och meningsfullt arbete med möjlighet att påverka och utveckla verksamheten. Hos oss får du möjlighet att arbeta tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor i en god arbetsmiljö med fokus på samarbete och kvalitet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till en trygg, tillgänglig och kvalitativ vård för våra patienter.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329718". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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223 81 SKÅNE Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Sjuksköterska, Vårdförbundet
Frida Hansson Frida.M.Hansson@skane.se Jobbnummer
9949519