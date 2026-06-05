Göra skillnad varje dag? Vi söker personliga assistenter i Kalix/Haparanda
Kompis Assistans, Ekonomisk Fören / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kalix Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kalix
2026-06-05
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Personlig assistent – ett jobb som verkligen betyder något
Vill du ha ett arbete där du gör skillnad varje dag – på riktigt? 💛
Nu söker vi personliga assistenter till en person som bor mellan Kalix och Haparanda.
Här får du en unik möjlighet att arbeta nära en individ och bidra till ett tryggt, självständigt och meningsfullt liv.
✨ Om rollen
Som personlig assistent är du en viktig del av vardagen. Du stöttar i både små och stora moment och hjälper till att skapa:
Trygghet
Struktur
Självständighet
Livskvalitet
Arbetet sker i hemmet och i olika vardagssituationer – alltid utifrån individens behov och önskemål.
🛠️ Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
Ge stöd i personlig omvårdnad
Hjälpa till med vardagssysslor i hemmet
Stötta vid måltider, hygien och klädsel
Vara ett socialt stöd och bidra till en aktiv fritid
Följa med på aktiviteter, ärenden och vårdbesök
Skapa lugn, struktur och trygghet
👤 Vem är du?
Vi söker dig som:
💛 Är ansvarstagande och trygg
💛 Är lyhörd och respektfull
💛 Kan anpassa dig efter olika situationer
💛 Trivs med att arbeta nära människor
👉 Erfarenhet inom vård och omsorg är meriterande – men din personlighet är viktigast
⏰ Arbetstider
Varierande arbetstider: dag, kväll och helg
(Natt kan förekomma)
🚀 Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad
Introduktion och stöd i din roll
En arbetsplats där engagemang värderas högt
Möjlighet att utvecklas
📩 Ansök redan idag!
Urval sker löpande – vänta inte med din ansökan!
Arbetstider: Dag, kväll, och helg. Natt kan förekomma.
Anställningsvilkor: tim/behov.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna.Om Kompis AssistansKompis Assistans EF gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kunna leva sina liv som alla andra, utifrån sin egen förmåga och vilja. Hos oss är alla lika mycket värda och vi strävar efter rättvisa förhållanden för våra assistansberättigade och medarbetare. Vår vision är att vara det tryggaste valet, nu och i framtiden. Kompis Assistans EF erbjuder sedan 1995 personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i hela Sverige. Vi verkar i hela Sverige och vårt huvudkontor är placerad i Borlänge och har även kontor i Sundsvall, Stockholm och Åstorp.Kompis Assistans är en av de 25 största assistansanordnarna i Sverige med cirka 650 medarbetare. Personlig assistent är ett kvalificerat och ansvarsfullt arbete. Det innebär att du behöver vara trygg i dig själv och lyhörd för andras behov. Självbestämmande, valfrihet, integritet och delaktighet är Kompis Assistans värderingar och något som du förväntas arbeta utifrån.BelastningsregistretFör att få arbeta som personlig assistent hos oss måste du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister - utdrag (442.3). Viktigt att tänka på är att polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor så beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt. Utdraget kommer att efterfrågas vid en eventuell intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kompis Assistans, Ekonomisk Fören
, https://kompisassistans.se/
784 33 BORLÄNGE Arbetsplats
Kompis Assistans Kontakt
Bemanning och Rekryteringssamordnare
Jörgen Parnola jorgen.parnola@kompisassistans.se Jobbnummer
9949510