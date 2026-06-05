Överläkare i neurologi inriktning mottagningsverksamhet
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2026-06-05
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Verksamhetsområde neuro
Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något – ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Vid verksamhetsområdet neuro bedrivs specialiserad och högspecialiserad vård för patienter med sjukdomar och skador i nervsystemet. Vi arbetar med utredning och diagnostik samt medicinsk och kirurgisk behandling av såväl akuta som kroniska neurologiska och neurokirurgiska tillstånd. Vi erbjuder vård till patienter från sju regioner i Mellansverige och erbjuder nationell högspecialiserad vård inom vissa områden till patienter från hela Sverige. Det komplexa uppdraget skapar bra förutsättningar för våra medarbetare och verksamheten att utvecklas
Inom verksamhetsområdet arbetar drygt 450 medarbetare fördelat på tre vårdavdelningar, en dagvårdsavdelning, en neurointermediärvårdsavdelning, en neurointensivvårdsavdelning, en operationsavdelning och tre öppenvårdsmottagningar.
Vid verksamhetsområdet bedrivs parallellt med den kliniska verksamheten en hög aktivitet av forskning, utbildning och utveckling i nära samarbete med Uppsala universitet. Vårt mål är att vara nationellt och internationellt ledande när det gäller vård, forskning och undervisning inom neuro-området.Publiceringsdatum2026-06-05Kvalifikationer
Vi söker en överläkare i neurologi som ska jobba på neuromottagningen med allmän neurologi. Du förväntas ha vana av mottagningsverksamhet och har jobbat med de flesta neurologiska diagnoserna. Disputation krävs för ansökan.
Din kompetens
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Det dagliga arbetet kräver samarbetsförmåga och flexibilitet. Med tydlighet och kommunikationsförmåga kombinerad med lyhördhet arbetar du både med patienter och kollegor inom alla yrkeskategorier. Du är engagerad och närvarande i stunden. Du tar ett ansvar för att leda, utveckla, förbättra och företräda verksamheten. Du är öppen och intresserad av att ta del av och lära den främsta utvecklingen inom området.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en deltidsanställning med tillträde enligt överenskommelse. Lön enligt överenskommelse. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Tf Sektionschef Irina Sjöblom 018-6174259
VC Lisa Arvidsson 018-6172957
Facklig kontaktperson nås via Upplands Allmänna Läkarförening, kansli 018-611 34 95
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
OBS! Viktig information gällande din ansökan:
• Tillsättning av tjänster för specialistutbildade läkare på universitetssjukhus kräver sakkunnigprövning enligt Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 5 kap. 8§.
• Bifoga alltid CV, personligt brev och specialistläkarbevis utfärdat av Socialstyrelsen.
• För befattningar där akademisk meritering i form av doktorsexamen eller motsvarande anges som kompetenskrav, ska även disputationsbevis bifogas ansökan.
• Även om du tidigare sökt tjänster hos Akademiska sjukhuset, behöver du skicka in ovanstående dokument för att ansökan ska vara komplett. Samtliga handlingar ska vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan går inte vidare i processen.
• Tjänsteförslagen publiceras på Region Uppsalas officiella anslagstavla; https://regionuppsala.se/politik-och-paverkan/handlingar/anslagstavla/
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS733/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9949517