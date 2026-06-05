Specialistundersköterska/Silviasyster till Strandängsgatan
Lomma kommun, Hemtjänst och SÄBO / Undersköterskejobb / Lomma Visa alla undersköterskejobb i Lomma
2026-06-05
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Välkommen till en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad – varje dag.
Lomma kommun erbjuder kustnära livskvalitet med närhet till Malmö och Lund. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.
Vi befinner oss mitt i Öresundsregionen och har goda kommunikationsmöjligheter med buss, tåg och cykelvägar till närliggande orter.
Vi vill erbjuda Sveriges bästa äldreomsorg i Lomma Kommun och för att komma dit måste vi arbeta med kvalité och utveckling, inte bara för våra brukare idag utan även för framtiden.
Vill du vara med och utveckla Lomma kommuns äldreomsorg? Då letar vi efter dig!
Vårt mål är att tillsätta specialistundersköterka på varje avdelning på Strandängsgatan. Nu letar vi med ljus och lykta efter vår fjärde specialistundersköterska för att komplettera vår fantastiska strategiska arbetsgrupp som består av enhetschef, äldrepedagog, samordnare och tre specialistundersköterskor.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Du kommer ingå i ett fantastiskt operativt team som består av ett glatt och drivet gäng med enhetschef, äldrepedagog och specialistundersköterka/Silviasysterkollegor från 4 avdelningar.
Du har schemalagd tid för ditt uppdrag, vilket innebär en gång i veckan har du avsatt heldag tid för att du ska kunna gå på operativt teammöte, arbeta praktiskt eller sitta med administrativt förberedande arbete. Nästan dagligen har du även inlagd schemalagd tid för ditt uppdrag som är inbakat med omvårdnadsarbetet.
Du kommer vara ordförande på avdelningens teammöte och du ansvarar för att planera dagordning och aktiviteterna på dessa möten tillsammans med dina specialistundersköterskekollegor och vår äldrepedagog.
Du kommer att samverka med övriga specialistundersköterskor på våra andra boenden för att få en samsyn och ett tillsammansskap.
Din viktigaste arbetsuppgift blir att utveckla och bidra till en kvalitetssäkring för våra brukare på våra boenden.
Du kommer att ansvara för att alla våra brukare är uppdaterade i kvalitetsregistret BPSD och handleda dina kollegor i ett kvalitetshöjande arbetssätt.
Vi arbetar efter metoden L.E.I.F med digitala planeringsverktyget Lifecare-aktivitetsplanering för hela dygnets alla arbetsuppgifter, insatser och aktiviteter.
Du ansvarar även för att planera och utföra vård-och omvårdnad kring brukare tillsammans med dina kollegor. Du identifiera hinder i omvårdnaden i syfte att utveckla och genomföra förändringar som förbättrar vardagen för brukaren.
Du ska även överföra din teoretiska kunskap till praktiskt handlande till förmån för alla omkring brukaren.
Du ska arbeta tätt tillsammans med HSL med sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut ingår i ett Multiprofessionellt team.
Du kommer att ha en handledande roll med mandat och möjlighet att påverka verksamheten.
Vi erbjuder ett stimulerande och lärorikt arbete med möjlighet till fortbildning.
Arbetet sker enligt schema med dag/kväll och varannan helg.Kvalifikationer
2 årig högre utbildning för specialistundersköterska eller Silviasyster.
Personlig lämplighet för arbetet tillämpas i rekryteringen:
Mycket god förmåga att prata inför en större grupp och att du har förmågan att vara inlyssnande och har en reflekterande personlighet.
Du ska kunna aktivt leda, coacha/handleda och fortbilda dina kollegor i det dagliga omvårdnadsarbetet.
Du är kvalitets- och serviceinriktad och har erfarenhet av att hantera medicinsk-teknisk utrustning.
Vidare ska du även ha en mycket god förmåga att uttrycka dig väl i svenska språket i tal och skrift samt god datorkunskap.
Har du dessutom kunskap i aktivitetsplanering, metoden LEIF, Lifecare samt i våra nationella kvalitetsregister är det meriterande.
Vi letar efter specialistundersköterskor som är nyfikna, modiga och har intresse för att omvandla kvalité och utvecklingsfrågor till verklighet och vilja att arbeta med olika system samt digitala verktyg är nödvändigt i det dagliga arbetet.
Vi letar efter en empatisk person som bidrar till samarbete och är flexibel och har ett öppet sinne. I arbetet är du prestigelös och känner dig trygg med andra professioner samt med närstående. Du har en pedagogisk och lösningsförmåga och kan handleda andra. Med ditt handledarskap växer och utvecklas individer i sina roller och i sitt yrke.
För att du ska trivas hos oss ska du tycka om att arbeta med äldre och värdesätta och respektera människors sista kapitel i livet. Har du dessutom nära till skratt och gillar att prova nya vägar så är det just dig vi söker!
Låter det som ett arbete för dig då väntar vi på just din ansökan? Vi rekryterar löpande så skicka din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
I Lomma kommun har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal. Förutom försäkring erbjuder vi dig även till exempel friskvårdsbidrag och förmånscykel.
Om du har skyddade personuppgifter och vill söka ett arbete hos Lomma kommun hänvisar vi dig till vår hemsida under lediga jobb. Där erbjuder vi dig olika alternativ att välja bland för att lämna in din jobbansökan.
Vi undanber oss alla kontakter med annonssäljare, rekryterings- och bemanningsföretag.
Vill du veta mer om Lomma kommun är du välkommen att besöka lomma.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "92-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lomma Kommun
(org.nr 212000-1066)
Hamngatan 3 (visa karta
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234 81 LOMMA Arbetsplats
Lomma kommun, Hemtjänst och SÄBO Kontakt
Susanna Ahlin, Enhetschef Strandängsgatan 0702073486 Jobbnummer
9949521