Hemstädare / Home Cleaner - Servia® AB - The Best Paid Maid®
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Professional Home Cleaner at Servia® AB - The Best Paid Maid®
Servia® AB offers home cleaning with Sweden's best-paid home cleaners, in Stockholm, Gothenburg, and Malmö, since 2020.
The salary we pay is 236 SEK per hour (211 SEK plus 12% in vacation salary) plus 31,42% in social security charges, that is, a total of 311 SEK per hour. (To get the approximate amounts in euros, divide the numbers by ten.)
That's 40% higher salary than in collective agreements.
For full-time work of 40 hours per week, that means a salary of 39 781 SEK per month (35 519 SEK plus 4 262 SEK in vacation salary) plus 31,42% in social security charges, that is, a total of 52 280 SEK per month.
As far as we know, there is no other cleaning company in Sweden, or, if we take into account the full salary cost, possibly even in the world, that pays its cleaning maids better than Servia does.
If you're currently working as a cleaner – as an employee, or through your own individual enterprise with your own clients – and you receive exceptionally good feedback from your clients, and you want to substantially increase your salary by becoming a part of Servia, you're most welcome to apply to us.
You can work as much or as little as you want, and you can freely choose whether you want to be employed, or work as a subcontractor through your own individual enterprise or company, for 311 SEK per hour plus VAT.
Not least, we allow you to continue working for your own clients, or the company where you are currently employed, as much as you want, and as much as you want for Servia.
To apply, simply fill out our basic application at servia.com/apply. It takes less than three minutes.
Since we receive many applications for these best paid home cleaner jobs in Sweden, we kindly ask you for a small service: refrain from calling us, and instead wait for us to contact you. Because we will contact you. We read, and we answer every single application we receive – always.
We look forward to hearing from you.
Many thanks!
Servia® AB
The Best Paid Maid®
© COPYRIGHT SERVIA® AB
SERVIA® AND THE BEST PAID MAID® ARE REGISTERED TRADEMARKS IN THE EUROPEAN UNION.
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Professionell hemstädare hos Servia® AB - The Best Paid Maid®
Servia® AB erbjuder hemstädning med Sveriges högst betalda hemstädare, i Stockholm, Göteborg och Malmö, sedan 2020.
Lönen vi betalar är 236 kr per timme (211 kr plus 12% i semesterersättning) plus 31,42% i sociala avgifter, alltså totalt 311 kr per timme.
Det är 40% högre lön än i kollektivavtal.
För heltidsarbete om 40 h i veckan blir det en lön på 39 781 kr per månad (35 519 kr plus 4 262 kr i semesterersättning) plus 31,42% i sociala avgifter, alltså totalt 52 280 kr per månad.
Så långt vi vet, finns det inget annat städföretag i Sverige eller, sett till hela lönekostnaden, förmodligen ens i världen, som betalar sina hemstädare högre lön än Servia.
Om du idag arbetar som städare – som anställd eller i egen städfirma med egna kunder – och du får exceptionellt fina omdömen av dina kunder, och du vill höja din lön markant genom att bli en del av Servia, är du varmt välkommen att ansöka till oss.
Du får jobba så mycket eller så litet som du vill, och du får fritt välja om du vill vara anställd eller arbeta som underleverantör genom en egen firma eller bolag, för 311 kr per timme plus moms.
Inte minst låter vi dig fortsätta arbeta för dina egna kunder eller på det företag där du idag är anställd i den utsträckning du själv vill, och så mycket du själv vill för oss.
För att ansöka, fyll i vår enkla ansökan på servia.com/apply. Det tar mindre än tre minuter.
Eftersom vi får många ansökningar till dessa högst betalda jobb som städare i Sverige, ber vi dig om en tjänst: undvik att ringa oss och vänta istället på att vi kontaktar dig. För det kommer vi att göra. Vi läser och vi besvarar nämligen varje ansökan vi får – alltid.
Vi ser fram emot att höra av dig.
Stort tack!
Servia® AB
The Best Paid Maid®
© COPYRIGHT SERVIA® AB
SERVIA® AND THE BEST PAID MAID® ARE REGISTERED TRADEMARKS IN THE EUROPEAN UNION. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Servia AB
(org.nr 556902-7013) Arbetsplats
Servia@ Ab Stockholm Jobbnummer
9949518