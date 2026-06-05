Lärare MA, NO och teknik, åk 7-9, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Vårbyskolan / Grundskollärarjobb / Huddinge Visa alla grundskollärarjobb i Huddinge
2026-06-05
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
1 plats(er).
Om Vårby RO
Vårby RO består av tre skolor; Grindstuskolan F-3, Vårbackaskolan F-3 och Vårbyskolan 4-9. Skolorna har en rektor och tre biträdande rektorer och samarbetet mellan enheterna pågår på alla nivåer. Vårbyskolor ligger i Vårby Gård, ett grönt och vackert område längs röda tunnelbanelinjen. På Vårby skolor går ca 550 elever. Tjänsten kommer vara på Vårbyskolan där vi idag har ca 240 elever.
Vi arbetar för att alla våra elever ska lyckas!
Vill du arbeta i en skolkultur där det finns en stark tro på att alla kan och där det råder höga förväntningar på varje elev, välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är legitimerad lärare i MA/NO och teknik för grundskolan åk 7-9 och har erfarenhet av att undervisa som lärare. För oss är egenskaper som tryggt ledarskap i klassrummet, tydlighet och relationskompetens viktiga. Du måste vara väl insatt i läroplanen och kursplanerna och ha vana av att tillsammans med andra lägga upp en terminsplanering för ämnet, göra bedömningar och sätta betyg. Du ska ha lätt för att arbeta i lag men även självständigt. Vi söker dig som brinner för att undervisa och utveckla elevers förmågor samt förbereda dem för livet och framtiden. Du har en god ledarskapsförmåga, pedagogisk insikt och ser samarbete med kollegor som en självklarhet. Du är strukturerad, flexibel och självgående. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har förmåga att individualisera och differentiera undervisningen utifrån elevens och gruppens förutsättningar.Kvalifikationer
Legitimerad lärare och utbildad i matematik, NO och teknik för grundskolan, åk 7-9. Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer med elever och dina kollegor och i andra sammanhang. Du är samarbetsorienterad och anpassar dig genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du ser fler lösningar än problem och vill hitta lösningar på uppkomna problem.
Det är även meriterande om du tidigare arbetat i mångkulturella områden, och/eller har erfarenhet från mindre undervisningsgrupper. Då de flesta av våra elever har ett annat modersmål än svenska är ett språkutvecklande arbetssätt en förutsättning, både för undervisningen och det specialpedagogiska arbetet på skolan, liksom viljan och förmågan att skapa goda relationer byggda på förtroende och respekt.
Då språket är en nyckel för att uppnå en god samverkan och att kunna nå förståelse besitter du mycket goda språkliga färdigheter i både tal och skrift.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten kontakta: Mikael Rehnstrand; Biträdande rektor: mikael.rehnstrand@huddinge.se
, 08-535 358 67
Tjänsten tillsätts under förutsättningar av vederbörliga beslut. Tillräde sker enligt överenskommelse eller senast 2026-08-10.
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. I ansökan bifogar du lärarlegitimation med behörighetsförteckning.
Välkommen in med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330249". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Vårby Allé 26-30 (visa karta
)
143 40 VÅRBY Arbetsplats
Huddinge kommun, Vårbyskolan Kontakt
Rektor
Lena Sjögren lena.sjogren@huddinge.se 08-535 358 62 Jobbnummer
9949520