Miljöarbetare med Ckort + YKB till Göteborg
Nordisk Återvinning Service AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-06-05
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Vill du ha ett socialt, aktivt och viktigt jobb? Vi söker dig som vill jobba som miljöarbetare, som kommer att trivas med att köra en sopbil och har C-körkort och giltigt YKB.
Nordisk Återvinning Service AB ansvarar för avfallsinsamlingen i nordöstra Göteborg med Göteborgs stad som uppdragsgivare och samarbetspartner. Som chaufför hos oss är dina huvudsakliga arbetsuppgifter insamling av hushållsavfall, återvinningsmaterial och transport av avfallet. Du ska gilla fysiskt arbete utomhus då arbetet till största delen är utanför bilen.
Varför ska du välja ett jobb på Nordisk Återvinning Service AB och inom avfallshantering? Hos oss får du ett aktivt och givande jobb på en stor lastbil. Detta är en relativt fri position, du blir din egen chef på bilen. Det betyder att du arbetar självständigt och känner dig bekväm med att ha kontroll över din bil och rutt. Du är noggrann i ditt arbete, punktlig i tid och låter dig inte stressas av en hög arbetstakt. Dessutom tar du HMS på allvar och kör sopbilen på ett förnuftigt och säkert sätt. Hos oss kommer du att vara en del av ett motiverat team som är engagerat i att leva upp till företagets värderingar; Omtänksam, Engagerad, Samarbetsvillig, Modig.
Nordisk Återvinning Service AB är stolta insamlare avfall och som miljöarbetare hos oss blir du en viktig del av en samhällsnyttig organisation.
Vi jobbar måndag till fredag från 06:00 till 15:00 och har ledigt på helgerna. I vissa fall, som under krävande körförhållanden samt på helgdagar och röda dagar, ingår viss övertid och kvällsarbete. Tjänsten är en behovsanställning inför sommaren med stor chans till förlängning.
Uppgifter:
Insamling och transport av avfall
Ansvar för din egen bil med daglig och veckovis uppföljning samt rengöring och underhåll
Avvikelserapportering
Delta i möten som rör verksamheten
Följ företagets HMS- och kvalitetsrutiner
Hantering av fordonsdator
Vi söker dig som har:
Körkort C och giltigt YKB
Vi ser gärna dig att du är nyutbildad.
Flytande svenska – muntligt och skriftligt
Grundläggande vana av digitala hjälpmedel
För att lyckas i rollen tror vi att:
Du tar HMS på allvar, du hjälper till att utveckla en bra säkerhetskultur
Du agerar lösningsorienterat, flexibelt och med hög servicegrad
Du kan ta ansvar och arbetar självständigt
Du är effektiv, noggrann och ordnad
Du tar hand om din bil och utrustning med en känsla av ägandeskap
Du är i god fysisk form och klarar av ett högt tempo
Vi erbjuder:
Arbetstid måndag - fredag från 06:00 till 15:00
En aktiv, bra och positiv arbetsmiljö
Friskvårdsbidrag
Kollektivavtal Publiceringsdatum2026-06-05Om företaget
Nordisk Återvinning ägs av NG Nordic som har 3400 anställda och 90 anläggningar i Norge, Sverige, Finland och Danmark som hanterar 4,4 miljoner ton avfall årligen Vi är en ledande nordisk leverantör av cirkulära lösningar och miljötjänster som tar itu med de akuta utmaningarna med klimatförändringar och resursbrist. Genom att omvandla avfall till värdefulla resurser och ta bort farliga ämnen från kretsloppet undviker vi utsläpp och skyddar naturliga ekosystem.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Inför ev anställning genomför vi referenstagning och bakgrunds kontroll.Så ansöker du
Vi rekommenderar att du skickar din ansökan redan idag då intervjuer kan komma att ske löpande. Ansökan ska skickas in via länken, vi tar inte emot ansökningar på mail pga GDPR.
Vår värdegrundPå Nordisk Återvinning Service är det alltid viktigt att våra medarbetare mår bra och trivs tillsammans oavsett roll. Vi är ett härligt gäng kollegor och vårt framgångsrecept består av gott samarbete, god kvalitet och kundfokus. Vi ser lösningar, inte problem. Kunden står i fokus och vi gör gärna det lilla extra för att förgylla både kundernas och vår uppdragsgivares vardag. Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Inför ev anställning genomför vi referenstagning och bakrundskontoll. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Nordisk Återvinning Service AB
(org.nr 556873-4338)
Agnesbergsvägen 2 (visa karta
)
424 38 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NG Nordic - Nordisk Återvinning Service AB Kontakt
HR-chef
Kristina Johansson kristina.johansson@nordiskatervinning.se +46721566680 Jobbnummer
9949507