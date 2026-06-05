Customer Success Specialist | Timeplan | Göteborg
Lernia Bemanning AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-06-05
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Vill du arbeta i en roll där du kombinerar kundkontakt, problemlösning och tekniskt intresse – samtidigt som du gör verklig skillnad i kundernas vardag?
Nu söker vi en Customer Success Specialist till ett växande bolag som utvecklar moderna, molnbaserade lösningar för personalintensiva verksamheter. Här får du en central roll i kundresan och möjligheten att påverka både arbetssätt och kundupplevelse.Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Som Customer Success Specialist blir du en nyckelperson i teamet där du ansvarar för kundrelationen efter att affären är avslutad. Du följer kunden från onboarding till löpande support och vidare utveckling av deras användning av systemet.
Rollen är varierad och innebär både operativt stöd och proaktivt arbete med att utveckla kundernas arbetssätt. Du arbetar dagligen i olika system och med integrationer mot kundernas HR- och lönelösningar, vilket ställer krav på din tekniska förståelse och problemlösningsförmåga.Dina arbetsuppgifter
I rollen som Customer Success Specialist kommer du bland annat att:
• Hantera inkommande supportärenden via mejl, telefon och chatt
• Felsöka, lösa och följa upp kundärenden på ett strukturerat sätt
• Ansvara för onboarding av nya kunder – från signerat avtal till driftsättning
• Konfigurera system och utbilda kundernas användare
• Arbeta proaktivt med en egen kundportfölj och säkerställa hög kundnöjdhet
• Stötta kunder i frågor kopplade till schemaläggning, arbetstid och kollektivavtal
• Samla in kundfeedback och bidra till utveckling av produkt och arbetssätt
• Vara med och utveckla och förbättra Customer Success-funktionen
Om dig
Vi söker dig som trivs i en kundnära roll och som har ett intresse för teknik och system. Du är lösningsorienterad, pedagogisk och har en naturlig förmåga att skapa förtroende hos kunder.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• 2–5 års erfarenhet från support, helpdesk eller kundnära roll inom SaaS, IT eller liknande
• God vana av att arbeta i flera system parallellt
• Förmåga att felsöka strukturerat och förstå hur olika system hänger ihop
• Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelskaDina personliga egenskaper
Som person är du nyfiken, tålmodig och lösningsorienterad. Du trivs i en miljö där du får sätta dig in i komplexa situationer och hjälpa kunder att hitta rätt lösningar.
Du är lyhörd, pedagogisk och har ett starkt engagemang för att skapa värde för kunden. Samtidigt motiveras du av att arbeta i ett team där man tillsammans utvecklar både arbetssätt och erbjudande.
Meriterande
• Erfarenhet från personalintensiva branscher, exempelvis hotell, restaurang, vård eller retail
• Kunskap om schemaläggning, lönehantering eller kollektivavtal
• Erfarenhet av HR-, lön- eller schemaläggningssystemOm företaget
Vår kund är ett entreprenörsdrivet bolag som utvecklar ett molnbaserat personal- och planeringssystem som används av över 50 000 användare i Norden. Lösningen hjälper företag att optimera bemanning, effektivisera administrativa processer och säkerställa korrekta löneunderlag.
Här blir du en del av ett engagerat team med högt tempo, korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka både din egen roll och verksamhetens utveckling.
Du kommer att vara anställd som konsult via Lernia med goda möjligheter till en långsiktig anställning direkt hos kunden.
Övrig information
Placeringsort: Göteborg
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Konsultuppdrag via Lernia med goda möjligheter till övergång till kund
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare alice.nero@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7856290". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Maskingatan 5 (visa karta
)
417 64 GÖTEBORG Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9949509