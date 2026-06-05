Personliga assistenter sökes i Sundbyberg
Sundbybergs kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sundbyberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sundbyberg
2026-06-05
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundbybergs kommun i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
, Södertälje
eller i hela Sverige
Du vill ge människor en bra vardag. Och ett rikare liv. Precis som vi.Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Som personlig assistent kommer du stötta en person i vardagen, alla dygnets timmar. Arbetet innebär att hjälpa brukaren efter en ryggmärgsskada och omfattar både grundläggande omvårdnad och dagliga rutiner.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Hjälp vid personlig hygien, toalettbesök och påklädning
Förflyttningar till och från säng och rullstol
Daglig fysisk träning och stretching
Stöd i vardagliga aktiviteter och rutiner
Hjälpmedel så som lyft finns, men vissa moment innebär även fysisk belastning och manuella arbetsmoment.
Tjänsten innebär varierande arbetstider med både dag-, kvälls- och nattpass samt arbete på helger. Viss jourtid förekommer. Det finns ett separat assistentrum för vila och vid nattpass.
Om mig
Jag använder rullstol efter en komplett ryggmärgsskada på nivå C5–C6 sedan 16 år tillbaka. För att arbetet ska fungera bra är det viktigt att du har vilja att lära dig, kommunicerar väl och är villig att utvecklas i rollen. Jag uppskattar om du har ett genuint intresse för att förstå min situation och mina behov.
Jag är rökfri och har inga husdjur.
Vi söker dig som
Talar och förstår svenska och engelska flytande
Är ansvarstagande och initiativrik
Är flexibel och villig att lära dig nya rutiner
Bor i Stockholm eller närområdet
Anställning
Kollektivavtal tillämpas.
Befattningen är en tidsbegränsad anställning på hel och/eller deltid (timanställning).
Tillträde förväntas ske snarast.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Ansök senast: 2026-06-30
Välkommen med din ansökan!
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten innebär att du kan komma att ingå i Sundbybergs stads krigsorganisation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs Kommun
(org.nr 212000-0175), https://www.sundbyberg.se/
172 92 SUNDBYBERG Arbetsplats
Sundbybergs Stad Jobbnummer
9949508