Automationselektriker
2026-01-23
Vi söker nu en automationselektriker till vår underhållsavdelning. En stor del av arbetet kommer innebära att utveckla och optimera vår automation. Uppgifterna kan variera från att hantera en enkel lokal utrustning till ett väldigt komplext överordnat system via olika kommunikationsgränssnitt.
Arbetsuppgifter
Programmering och hantering av företagets automation.
Drivande i utvecklingen av styr och reglerteknik inom företaget.
Arbetar för optimal drift med avseende på tillgänglighet, kostnadseffektivitet så att kvalitet och kvantitet kan upprätthållas.
Deltar i projektverksamhet.
Deltar i underhållsaktiviteter inom funktionsområdet.
Om dig
Du har formell utbildning som automationselektriker/serviceelektriker eller likvärdig erfarenhet.
Du har kompetens inom automation och med Siemens mjukvaror och produkter.
Du har erfarenhet av underhåll av maskiner, där tungt underhåll är meriterande samt elsäkerhetsutbildning, traversutbildning, truckkort och skyliftutbildning.
Du är flexibel, serviceinriktad, ordningsam och noggrann och inser vikten av gruppens samlade insats.
Du har ett starkt säkerhetstänkande och sätter alltid säkerheten först, både för dig och dina kollegor.
Det är ett krav att du har god muntlig och skriftlig förmåga i svenska eftersom du kommer att kommunicera med flera funktioner inom företaget och måste klara av att läsa instruktioner och dokumentera avvikelser.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper såsom att du äger stort personligt driv, är noggrann och är ansvarskännande.
Givetvis är du serviceinriktad samt har lätt för att kommunicera med andra personer.
Du innehar även B-körkort.
Ha möjlighet att arbeta skift.
Arbetstid: kl 7-15 alt. skiftgång samt beredskap
Känns detta som denna beskrivning passar in på dig? Tveka inte - sök tjänsten idag!
Vi tillämpar löpande intervjuer så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Välkommen snarast med din ansökan!
Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster: Åkers Sweden AB gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.
Vad kan vi erbjuda
Vi på Åkers Sweden är stolta över vårt företag, som snart närmar sig 450 år! Vi jobbar ständigt efter att utveckla vår produktion och medarbetare, där mångfald är en självklar del i vardagen. Vi lever efter våra värdeord, ansvar, samarbete och engagemang, vilka genomsyrar hela vår verksamhet. Vi har extraförmåner som exempelvis; fri tillgång till gym på Åkers område, friskvårdsbidrag och generösa erbjudanden i samarbete med vår lokala fackklubb. Framförallt erbjuder vi trevliga kollegor på Åkers!
Om Åkers Sweden AB
Åkers Sweden AB är ett dotterbolag till Union Electric Steel Corporation, som är en ledande tillverkare av smidda och gjutna valsar för världens stål- och metallindustri och tillsammans säljer vi valsar under varumärket Union Electric Åkers. Åkers Sweden AB har cirka 230 anställda och vi har vår produktionsanläggning i Åkers Styckebruk, som ligger i Strängnäs kommun ca 75 km från Stockholm. Åkers Sweden AB producerar ett brett sortiment av gjutna valsar varav merparten går på export. Vi befinner oss nu i en spännande fas och bygger vår organisation för framtidens behov. www.akerssweden.se
Om Union Electric Steel Corporation
Union Electric Steel Corporation är en ledande tillverkare av smidda och gjutna valsar för världens stål- och metallindustri. Bolaget tillverkar även göt- och smidesprodukter till olja- och gas, aluminium- och plastindustrin. Union Electric Steel Corporation har produktionsanläggningar i Sverige, Slovenien och Kina. Koncernens huvudkontor ligger i Carnegie, Pennsylvania, USA. Union Electric Steel Corporation är ett dotterbolag till Ampco-Pittsburgh Corporation. www.uniones.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
