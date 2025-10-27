Automationselektriker - Helsingborgsområdet
Automationselektriker - Helsingborgsområdet
Jobbtjänster söker nu, för kunds räkning, en Automationselektriker till en spännande och tekniskt avancerad verksamhet i Helsingborgsregionen. Här får du möjlighet att arbeta både i verkstadsmiljö och ute hos kund.
Hos kunden är samarbete, kvalitet och utveckling centrala värden. Du blir en viktig del i ett engagerat team där din yrkeskompetens och ditt driv att hitta smarta lösningar uppskattas.
Arbetsuppgifter
Som Automationselektriker har du ett huvudsakligt ansvar för att koppla utifrån de ritningar som elkonstruktörerna tar fram. Du arbetar med montage, installation och driftsättning av automationsutrustning och bidrar med förbättringsförslag utifrån din yrkeserfarenhet.
Dina uppgifter innefattar:
• Elinstallation och inkoppling enligt ritningar och elscheman.
• Felsökning, intrimning och driftsättning av maskiner och system.
• Service och underhåll av automatiserade anläggningar.
• Bidra med förbättringar och teknisk input i projekten.
• Samarbeta med kollegor inom el, automation och konstruktion.
Kvalifikationer
För att lyckas i rollen har du:
• Gymnasieutbildning inom el/automation, gärna kompletterad med yrkeshögskoleutbildning.
• 1-3 års erfarenhet av arbete som automationselektriker, elmontör eller liknande roll.
• Teknisk förståelse för elkonstruktion och pneumatik.
• Kunskap och erfarenhet av industriautomation, styr- och reglerteknik - meriterande.
• Erfarenhet av intrimning och service av automatiserade system - meriterande.
• Kunskap inom programmering (t.ex. PLC) är en stor fördel.
• B-körkort - meriterande.
• Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift är ett krav.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som:
• Är strukturerad och har god förmåga att planera ditt arbete.
• Har god samarbetsförmåga och trivs i en social miljö.
• Är självständig, ansvarstagande och lösningsorienterad.
• Har hög arbetsmoral och en stark vilja att lyckas.
• Är trygg i dig själv och inte rädd för att tänka nytt.
Vi erbjuder
En varierad tjänst i en spännande teknisk miljö.
Möjlighet till kompetensutveckling och eventuellt arbete i internationella projekt.
En trygg anställning via Jobbtjänster med chans till övergång till kund.
En arbetsplats med engagerade kollegor och fokus på kvalitet, säkerhet och utveckling.
Om tjänsten
Omfattning: Heltid
Plats: Helsingborgregionen
Anställningsform: Tillsvidare, med inledande provanställning
Start: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 14 november 2025
Urval sker löpande
