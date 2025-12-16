Automationschef
2025-12-16
Anställningsform: tillsvidareanställning/heltid | Tillträdesdag: enligt överenskommelse | Ansök senast: 11 januari 2026 Spendrups är ett av Sveriges ledande bryggerier med starka varumärken och en modern produktionsanläggning. Vi satsar på innovation, hållbarhet och hög kvalitet i allt vi gör. Nu söker vi en erfaren ledare med stor teknisk förståelse som vill vara med i utvecklingen av framtidens automationslösningar i vår produktion! Om avdelningen Underhållsorganisationen har ca 80 medarbetare och ansvarar för underhållet på våra bryggerier i Grängesberg och Hällefors. Automationsavdelningen ingår med sina 17 medarbetare och ansvarar för allt el- och automationsrelaterat underhåll i produktionen och omfattar avdelningarna media, ölprocess, beredning och tappning.
Om rollen Som Automationschef blir du en viktig del av vår underhållsorganisation med ansvar för att leda Automationsavdelningen. Du kombinerar strategiskt arbete med operativt ansvar för att säkerställa hög driftsäkerhet och effektivitet i våra el- och automationssystem. I rollen leder du ett team av tekniker och ingenjörer, skapar struktur och riktning samt driver utveckling av processer, kompetenser och arbetssätt för att stärka verksamheten långsiktigt. Det är en dynamisk miljö där du får möjlighet att påverka, driva förändring och utveckla framtidens lösningar.
För att lyckas i denna tjänst krävs:
Ingenjörsutbildning på högskole- eller universitetsnivå, gärna inom automation, el eller mekatronik, eller motsvarande kunskap och erfarenhet
Erfarenhet av ledarskap och att driva förändringsarbete
God kunskap om el, automation och industriella nätverk
Erfarenhet av arbete med Lean och TPM
Vi ser även gärna att du har:
Erfarenhet av att leda i en miljö med högt tempo
Förmåga att balansera strategiskt tänkande med operativ närvaro
Erfarenhet av att utveckla medarbetare genom ett coachande förhållningssätt
Vana att driva förändring och förbättring med engagemang och delaktighetPubliceringsdatum2025-12-16Dina personliga egenskaper
Lösningsorienterad och beslutsför även under tidspress
Analytiskt och strukturerat arbetssätt
Kommunikativ och relationsskapande, både internt och externt
Stark drivkraft och engagemang för att utveckla processer och människor
Trivs i en dynamisk miljö där förändring är en naturlig del
Varför välja oss?
Vi erbjuder en spännande roll i ett företag med starka varumärken och modern produktion. Här får du möjlighet att påverka och utveckla vår automationsstrategi och bidra till framtidens industriella lösningar. Du blir en del av en arbetsmiljö som präglas av samarbete, innovation och hållbarhet - där dina idéer och ditt engagemang gör verklig skillnad! För mer information om tjänsten, kontakta Fredric Melin, Underhållschef, 070-5504576.
Din ansökan
För denna tjänst behöver vi inget personligt brev, du ansöker istället genom att svara på några korta urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Om du uppfyller kraven kommer du även att få göra två urvalstester som skickas till din mejl.
Slutkandidater kommer efter sitt godkännande att omfattas av en bakgrundskontroll.
Spendrups vision är att vara ett bryggeri i världsklass. Det innebär att vi stolt vill kunna jämföra oss med de bästa i världen i allt vi gör. Det gäller de produkter vi lanserar och de relationer vi bygger, hur vi agerar i nuet och hur vi satsar på sikt. Vår mission är att med kreativ kraft, långsiktigt ansvarstagande och passion skapa smakupplevelser och relationer i världsklass. Som medarbetare på Spendrups har du en viktig roll i vår gemensamma strävan mot världsklass och vi ser gärna att du identifierar dig själv med våra värderingar: Äkthet, Nyskapande och Handlingskraft.
