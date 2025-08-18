Automation engineer
2025-08-18
Automationsingenjör till Galderma Uppsala
Vill du arbeta som Automationsingenjör i en global organisation som just nu är inne i en spännande och kraftigt expansiv fas? Vill du vara en del utav en verksamhet som bidrar till människors välmående? Då är antagligen den här rollen något för dig - vi på Galderma i Uppsala behöver en till automationsingenjör!
Om rollen
Som automationsingenjör ingår du i gruppen Production Engineering, vars ansvar är att förvalta, utveckla samt säkerställa en störningsfri tillverkning. Vi ansvarar även för drift av renrum samt renmedia-anläggningar, och förvaltar ett flertal produktionsnära IT-system. Du kommer samarbeta med tekniker och processingenjörer för att hitta eventuella fel och nya lösningar.
I rollen som Automationsingenjör ingår arbetsuppgifter så som att:
* Driva förvaltning, underhåll och nyutveckling av automationssystem
* Medverka till att långsiktiga planer tas fram för automationssystem
* Underhålla, felsöka och uppdatera system med tillhörande dokumentation
* Medverka och driva avvikelseutredningar och ändringsärenden
* Medverka som Teknisk sakkunnig i projekt
* Medverka vid inspektioner och externa kontakter
* Initiera, driva och delta i förbättringsärenden
* Planera och genomföra tekniska försök samt delta i kvalificeringar
Är du den vi söker?
Vi söker dig som gillar att arbeta i ett team som ansvarar för drift, service och underhåll av automatiserade och datoriserade system. Du kommer vara en av fyra automationsingenjörer i teamet.
Du har förmodligen en högskoleingenjörsutbildning inom automation och några års erfarenhet av automation, programmering och underhåll, gärna inom liknande industri. Kompetens inom el, datorteknik, och nätverk är meriterande. Starkt meriterande anses tidigare erfarenhet från arbete inom serialisering.
Som person behöver du vara flexibel när det krävs. Vi hoppas att du vågar prova nya saker och utmanar sätter vi jobbat på. Du tycker om att ta egna initiativ och har ett brinnande intresse för teknik och problemlösning. Tjänsten kräver även att du har ett strukturerat arbetssätt för att upprätthålla en GxP miljö. Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper.
Frågor och ansökan
På Galderma i Uppsala har vi verksamhet inom produktutveckling och tillverkning av världsledande produkter inom dermatologi och vi erbjuder dig möjligheten att arbeta i en spännande, internationell miljö där både personlig och professionell utveckling uppmuntras. Vi är belägna längs med Fyrisån i Uppsala, 10 minuters cykelfärd från Uppsala Resecentrum.
Har vi fångat ditt intresse? Vi tar gärna emot din ansökan redan i dag, dock senast den 28/08 2025. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-28
