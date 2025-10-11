Atria söker en Product & Packaging Developer
AxÖ Consulting AB / Teknikjobb / Hallsberg Visa alla teknikjobb i Hallsberg
2025-10-11
, Kumla
, Lekeberg
, Örebro
, Degerfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AxÖ Consulting AB i Hallsberg
, Kumla
, Lekeberg
, Örebro
, Degerfors
eller i hela Sverige
Från idé till butikshylla
I Sköllersta, strax söder om Örebro, finns en stor del av Atrias svenska produktion.
Här tillverkas mat under välkända varumärken som Lönneberga, Lithells, Sibylla, med flera - produkter som för många är en självklar del av vardagen.
Bakom varje produkt och förpackning ligger ett noggrant arbete som sällan syns utåt. Från råvara och recept till materialval och lagkrav, allt handlar om att få ihop helheten - så att varje produkt håller rätt kvalitet, är säker för konsumenten och samtidigt möter de allt hårdare kraven på hållbarhet.
Nu söker Atria en Product & Packaging Developer, en nyckelperson i arbetet med att utveckla både nya och befintliga produkter. Rollen kombinerar produktutveckling med ett växande fokus på förpackningslösningar - särskilt inom plast, där lagstiftning och hållbarhetsmål förändrat spelplanen.
"Det här är en roll för den som vill se sina idéer bli verklighet på riktigt. Du följer hela kedjan - från idé till att produkten faktiskt rullar ut i fabriken under ett av våra välkända varumärken. Det är en väldigt konkret och givande process," säger Hasse Mathiason, Product & Packaging Development Manager på Atria.
Mitt i fabriken där idéer testas på riktigt
Som Product & Packaging Developer arbetar du nära produktionen i Sköllersta, där nya idéer testas, justeras och ibland helt byter riktning. Det mesta av arbetet sker i projektform. Vissa projekt handlar om att utveckla nya produkter, andra om att byta material eller förbättra befintliga lösningar. Ibland leder du arbetet själv, ibland är du del av ett större team. Ena dagen handlar det om att provköra ett nytt material i maskinlinjen, nästa om att utvärdera hållbarheten i en befintlig produkt eller dokumentera resultatet av en förbättring. Rollen rör sig på så sätt mellan det tekniska, det praktiska och det strategiska, med fokus på att få helheten att fungera i verkligheten.
"Det finns ett stort värde i att vara på plats i fabriken. Man ser direkt hur en förändring påverkar flödet, hållbarheten eller känslan i produkten. Det är den närheten till verkligheten som gör jobbet så utvecklande," säger Hasse Mathiason, Product & Packaging Development Manager på Atria.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med plastmaterial och förpackningar förstår hur material, hållbarhet och lagkrav samspelar i praktiken. Du har en bakgrund inom produktutveckling, sannolikt från livsmedel eller annan processindustri vilket ger dig ett öga för hur allt hänger ihop, från material och temperatur till process och resultat.
Vi tror också att du är en person som är nyfiken och gillar att se saker ta form. Någon som både kan tänka kreativt och arbeta noggrant och metodiskt när det behövs. Du trivs i samarbeten, förklarar tydligt och tryggt varför något är viktigt och står stadigt i dina beslut när olika perspektiv möts.
Mat och kvalitet engagerar dig på riktigt, och det betyder mycket för dig att kunna bidra till något som människor möter varje dag.Publiceringsdatum2025-10-11Kvalifikationer
- Högskole- eller ingenjörsutbildning inom relevant område
- Erfarenhet av produktutveckling, gärna inom livsmedel eller FMCG
- Vana av att arbeta i projekt, gärna med erfarenhet av att leda eller presentera projekt i en tvärfunktionell miljö.
- Kunskap och praktisk erfarenhet av plastförpackningar och materialval
- Förståelse för hållbarhet, livsmedelsprocesser och lagkrav
- God kommunikativ förmåga på svenska och engelska B-körkort och tillgång till bil
Information och ansökan
I denna rekrytering har Atria valt att samarbeta med AxÖ Consulting. Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig från AxÖ Consulting, Emma Domare: emma.domare@Axoconsulting.se eller tfn: 072-398 02 67.
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, då urval sker löpande.
Observera att en bakgrundskontroll kan förekomma för slutkandidater. Bakgrundskontrollen syftar till att verifiera arbets- och utbildningshistorik samt andra relevanta uppgifter, och bidrar till att upprätthålla hög integritet och trovärdighet i vår rekryteringsprocess.
Välkommen in med din ansökan!
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/299". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531) Arbetsplats
Atria Sverige AB Kontakt
Emma Domare 072-3980267 Jobbnummer
9552149