Återvinningstekniker
2026-01-26
Är du vår nya återvinningstekniker?
Vill du ha ett arbete där du verkligen gör skillnad - för både människor och miljö? På Tekniska verken arbetar vi varje dag för att ta hand om resurserna på bästa sätt. Våra återvinningscentraler är en viktig del i det arbetet, och nu söker vi dig som vill vara med och hjälpa våra kunder att återvinna och återbruka på ett smart och hållbart sätt.
Som återvinningstekniker hos oss blir du en del av ett härligt team som tillsammans ansvarar för våra tre återvinningscentraler i Linköping (Malmen, Gärstad och Ullstämma). Arbetet är varierande och dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av att:
- informera och guida våra kunder kring återbruk och återvinning
- arbeta serviceinriktat i mötet med våra kunder
- köra maskin
- omhänderta och sortera avfall, inklusive farligt avfall
- sköta den yttre miljön såsom renhållning och gräsklippning
Tjänsten omfattas av schemalagd arbetstid där även kvälls- och helgtjänstgöring ingår.
Är du den vi söker?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som vill komplettera och bidra till vårt team. Du är initiativtagande, självgående och nyfiken, samtidigt som du är serviceinriktad, social och har en god samarbetsförmåga. Du trivs i mötet med människor och har lätt för att anpassa dig när arbetsuppgifterna varierar.
Vi ser att du har:
- Erfarenhet av arbete inom kundservice
- B-körkort
- Fyllt 18 år
- Goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift
Meriterande är:
- Erfarenhet från avfallsbranschen eller liknande verksamhet
- Truckkort och/eller hjullastarkort
- Utbildning inom ADR 1.3 - farligt gods
Vill du veta mer?
Är du intresserad av tjänsten och vill ha mer information, välkommen att kontakta rekryterande chef Elina Risberg, 013-20 92 92. Facklig information lämnas av Henrik Kruuse af Verchou, Akademikerföreningen, 013-20 83 56 eller Martin Eriksson, SEKO, 013-20 83 06 och frågor som rör Unionen mejlas till unionen@tekniskaverken.se
. Ansvarig för rekryteringsprocessen är Sara Thelander, HR-specialist Rekrytering, 013-20 92 89.
Välkommen med din ansökan!
Välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är 22 februari, vi arbetar med en löpande urvalsprocess se därför till att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tekniska verken-koncernen bedriver samhällsviktig verksamhet, och det kan därför bli aktuellt med en säkerhetsprövning i vissa rekryteringsprocesser. När det ska genomföras så informerar vi alltid kandidaterna om detta.
Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.
Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg.
