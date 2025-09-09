Återvinningschaufför B-körkort - Västberga - Heltid
2025-09-09
Simplex söker nu nästa superstjärna! Vi söker dig som vill vara med på vår resa och varje dag ha världens roligaste arbetsplats att gå till.
Som återvinningschaufför har man en nyckelroll i logistiken mellan lager och slutkund. Det är du som är företagets ansikte utåt som med ett glatt humör besöker kunder och ser till att slutprodukten levereras med hög kvalité. Ingen dag är den andra lik och som återvinningschaufför byter du ständigt miljö. Leveranserna sker både inne i city och i Stockholms ytterområden.
Vi söker efter dig som är på jakt efter ny arbetslivserfarenhet. Du kanske inte har jobbat som återvinningschaufför tidigare eller i dagsläget jobbar på ett företag du inte känner att du når din fulla potential på.
Arbetet som återvinningschaufför är väldigt varierande. Du sköter återvinningen hos ett av de främsta återvinningsföretagen i Sverige. I arbetet hämtar du upp kärl på kontor som du tar med tillbaka till terminalen. Du arbetar ensam och får varje dag träffa olika kunder för att ge den bästa möjliga servicen.
Du utgår från vår kunds terminal i Västberga.
Arbetet kräver punktlighet och problemlösning då vi hela tiden vill hålla tidtabellen mot kunden.
Tjänsten passar dig som:
Vill ha ett heltidsjobb
Är pålitlig och kan hålla ett högt tempo
Har god samarbetskänsla
Är serviceminded
Ger 100% och alltid vill utvecklas
Har B-körkort
Meriterande kompetenser:
Erfarenhet av budbilsyrket
Erfarenhet av arbete inom återvinning
Erfarenhet av att köra lätt lastbil
Erfarenhet av serviceyrken
God datorvana
Arbetstider: Mån-fre 07.30-16.30.
Plats: Västberga
Tjänsten tillsätts så fort rätt kandidat hittas.
Om oss:
Det är vi som är Simplex. Framtidens bemanningsföretag med siktet inställt på utveckling. För det är precis vad vi vill skapa, utveckling för företag och människor. Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter. Idag ser ni våra konsulter köra truck på terminaler, leverera pallar med tunga fordon, leda logistiken på byggarbetsplatser eller packa orders på lager. Men det är bara en liten del av vad vi erbjuder. Hos oss arbetar människor som vill framåt och som driver på logistiken i hela Sverige. Svårare eller enklare behöver det inte vara.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla med erfarenheter.
Välkommen till Simplex!
