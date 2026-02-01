AT-läkare till Hudiksvall
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsgemensamma resurser / Läkarjobb / Hudiksvall Visa alla läkarjobb i Hudiksvall
2026-02-01
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsgemensamma resurser i Hudiksvall
, Bollnäs
, Gävle
eller i hela Sverige
I Region Gävleborg finns tre sjukhus. Hudiksvall och Gävle är våra två akutsjukhus, medan Bollnäs har ett akutmedicinskt uppdrag för södra Hälsingland. Tillsammans säkerställer vi trygg och tillgänglig vård för hela länet.
Hudiksvalls sjukhus har ett upptagningsområde på över 100 000 invånare. Vi har en bredd av specialiteter som ger dig en god medicinsk grund, samtidigt som sjukhusets storlek gör det möjligt för dig att få stort eget ansvar, utvecklas och växa i din roll som läkare. Vår ambition är att du ska trivas och utvecklas, och vi hoppas du vill fortsätta din resa hos oss även efter din AT.Publiceringsdatum2026-02-01Arbetsuppgifter
Som AT-läkare hos oss får du goda möjligheter att omvandla dina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter. På dina placeringar är du en del av bemanningen med nära och värdefullt stöd av mera erfarna kollegor.
Hos oss får du
• möjlighet att utvecklas i en bred verksamhet och med ett gediget utbildningsupplägg med basen i klinisk tjänstgöring och med schemalagd utbildning
• bli en del av den större gemenskapen tillsammans med de andra AT-läkarna.
Vill du läsa mer om upplägget för AT på Hudiksvalls sjukhus? https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/Utbildning-och-forskning/AT/Hudiksvall/
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling - oavsett var du befinner dig i livet.
Läs mer här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/ Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs i mötet med människor, gillar att samarbeta och som gärna bidrar till en god stämning i teamet. Du har god självinsikt och ett gott omdöme. Du är en person som ser vad som behöver göras och tar ansvar för att driva arbetet framåt samtidigt som du har förmågan att anpassa dig när förutsättningar förändras. Vi ser också gärna att du har förmåga att förmedla budskap på ett tydligt och engagerat sätt anpassat efter mottagaren.
För att göra AT hos oss krävs
• svensk läkarexamen alternativt Socialstyrelsens beslut och tillstånd att fullgöra AT
• goda kunskaper i svenska språket på minst C1-nivå.
Det är meriterande om du har erfarenhet av
• arbete i Region Gävleborg och framför allt i Hudiksvall/Hälsingland
• arbete som underläkare och/eller läkarassistent
• annat kliniskt arbete inom sjukvården
• forskning utöver det vetenskapliga arbete som ingår i läkarutbildningen
• rollen som ledare
• arbete i rollen som amanuens eller motsvarande.
Utöver detta ser vi gärna att du har ett intresse av ett mera långsiktigt samarbete och en vilja att bidra till att utveckla verksamheten.
Vänligen bifoga i din ansökan:
• CV, personligt brev och minst två aktuella referenser.
• Läkarexamensbevis alternativt ett utdrag ur studieregistret på hittills avslutade kurser.
• En kopia på Socialstyrelsens beslut om att fullgöra AT, om du studerat utanför Sverige.
Önskar du bifoga fler än tre filer i din ansökan rekommenderar vi att du söker med konto i Visma Recruit.
Tidplan
Vi läser ansökningar löpande - vänligen skicka in din ansökan så snart som möjligt, senast kl 16.00 den 4 mars.
Inbjudan till intervjuer: 5-6 mars
Intervjuer och referenser: 9-12 mars
Före erbjudande om anställning som AT-läkare har arbetsgivaren skyldighet att begära ett utdrag från belastningsregistret.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/289". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsgemensamma resurser Kontakt
Ulrika Björs, AT-chef ulrika.bjors@regiongavleborg.se Jobbnummer
9715755