AT-läkare Borås
Västra Götalandsregionen
2025-08-27
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vi på SÄS erbjuder 21 AT-tjänster med 18 månaders tjänstgöring samt 4 AT-tjänster med pedagogisk inriktning som varar under 19 månader.
Dessa totalt 25 AT-tjänster har startdatum i februari och maj 2026.
Att vara AT hos oss innebär bland annat att du får:
En veckas sjukhusgemensam introduktion samt därefter introduktion vid varje blockplacering
AT-chef under hela din tjänstgöring
Kliniska handledare på de olika placeringarna
Praktisk träning i akutmedicin i simulerad miljö
Utvärdera tjänstgöringen efter varje placering
Obligatoriska utbildningar
SÄS gemensamma AT-dagar
Delta i AT-forum
Möjlighet att delta i egenvald av Lipus granskad extern kurs
Till dig med pedagogisk AT inkluderas även:
Instruktörsutbildning inom medicinsk simulering, handledarutbildning, praktisk handledning av läkarstudenter på kurs i konsultationskunskap och tidig yrkeskontakt samt praktisk handledning av läkarstudenter vid simulering.
Upplägg för AT-tjänstgöringens kliniska delar
4,5 månader inom opererande specialiteter
4,5 månader inom medicinska specialiteter
3 månader inom psykiatriska specialiteter
6 månader inom allmänmedicinPubliceringsdatum2025-08-27Kvalifikationer
För att vara aktuell för AT-tjänst hos oss behöver du uppfylla ett av nedan grundkrav för tjänsten:
Du är färdig med din läkarexamen och/eller har beslut från Socialstyrelsen om att göra AT i Sverige.
Du beräknas vara klar med läkarexamen eller få beslut från Socialstyrelsen om att göra AT i Sverige senast den 31a januari 2026. Bifoga resultatintyg och registreringsintyg där det framgår vilken termin du läser. Du kommer behöva komplettera med giltigt examensbevis innan 31a januari.
Även kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den europeiska referensramen för språk är ett grundkrav.
Som person söker vi dig som:
är empatisk och har förmåga att samarbeta. Du tar ansvar för din yrkesmässiga utveckling genom att ta till dig konstruktiv kritik och feedback. I stressade och pressade situationer har du en strategi för att prioritera och hantera situationen samtidigt som du inte är rädd för att be om hjälp. För att vara aktuellt för pedagogisk AT ser vi att du har särskilt intresse inom utbildning och är en person med ledaregenskaper.
Meriterande vid urval är:
Klinisk erfarenhet
Forskning utöver grundutbildning
Formell erfarenhet inom ledarskap och utbildning (så som amanuens)
Omfattande arbetslivserfarenhet utanför läkaryrket alternativt inom läkaryrket i annat land
Erfarenhet av arbete hos oss på SÄS och/eller på vårdcentral inom SÄS upptagningsområde
Personlig lämplighetSå ansöker du
Bifoga intyg som styrker dina kvalifikationer; examensbevis, intyg från Socialstyrelsen eller resultatintyg med tillhörande registreringsintyg. Meritförteckning och andra på ansökan angivna uppgifter ska vara bestyrkta genom exempelvis tjänstgöringsintyg eller rekommendationsbrev. Vi arbetar med fördomsfri rekrytering och du kommer därmed inte kunna skicka in ett personligt brev.
I ansökan kan du markera om du önskar söka 19 månaders pedagogisk AT och/eller 18 månaders AT-tjänst.
Intervjuer
Vi kommer att genomföra intervjuer 6-7e oktober 2025.
De som kallas till intervju kontaktas via mejl 2-3e oktober 2025.
Referenstagning
Referenstagningen för tjänsten kommer ske digitalt. Om du kallas på intervju får du en länk att registrera dina referenser direkt i det digitala verktyget och referenstagning kommer påbörjas innan intervjuerna genomförs.Övrig information
Vi kommer att begära utdrag ur belastnings- och misstankeregistren för alla som erbjuds tjänst.
AI kan komma att användas som komplement vid urval, ansökningarna kommer anonymiseras.
Välkommen att söka AT hos oss!
