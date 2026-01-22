AT-läkare Borås
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vill du veta mer om oss? Följ oss i sociala medier: https://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, https://www.linkedin.com/company/s%C3%B6dra-%C3%A4lvsborgs-sjukhus/mycompany/, https://www.instagram.com/sodra_alvsborgs_sjukhus/?hl=sv
Välkommen att söka AT vid Södra Älvsborgs sjukhus, Borås.
Vi på SÄS erbjuder 21 AT-tjänster med 18 månaders tjänstgöring samt 4 AT-tjänster med pedagogisk inriktning som varar under 19 månader. Dessa totalt 25 AT-tjänster har startdatum i augusti och november 2026.
Allmäntjänstgöringen kommer ge dig klinisk erfarenhet och utbildning för att du ska nå upp till kraven för läkarlegitimation samtidigt som du blir en viktig del i sjukhusets dagliga drift vid dygnets alla timmar. Som AT-läkare hos oss på SÄS får du möjlighet att ta mycket eget ansvar och träna inför din kommande yrkesroll som legitimerad läkare.
Vi arbetar kontinuerligt med att utveckling och vill ständigt förbättra AT på SÄS, det innebär att vi förväntar oss att du som AT-läkare är delaktig i det arbetet.
Hälften av AT-läkarna startar sin tjänst med placering inom medicinska specialiteter och andra hälften inom opererande specialiteter. Inom AT-tjänstgöringen ingår jourtjänstgöring helg och natt. Vissa delar av din tjänstgöring kan komma att ske i Skene. Psykiatritjänstgöring inom öppenvård samt vårdcentralsplacering kan bli aktuell i olika kommuner inom SÄS upptagningsområde. Din vårdcentralsplacering presenteras i samband med att du blir erbjuden tjänst. Accepterar du din AT-tjänst kommer vårdcentralsplaceringen stå fast så länge inte utbildningsmiljön förändras. I detta fall kommer du omplaceras till vårdcentral med likvärdigt geografiskt avstånd från Borås.
Att vara AT hos oss innebär bland annat att du får:
En veckas sjukhusgemensam introduktion samt därefter introduktion vid varje blockplacering
AT-chef under hela din tjänstgöring
Kliniska handledare på de olika placeringarna
Praktisk träning i akutmedicin i simulerad miljö
Utvärdera tjänstgöringen efter varje placering
Obligatoriska utbildningar
SÄS gemensamma AT-dagar
Delta i AT-forum
Möjlighet att delta i egenvald av Lipus granskad extern kurs
Till dig med pedagogisk AT inkluderas även:
Instruktörsutbildning inom medicinsk simulering, handledarutbildning, praktisk handledning av läkarstudenter på kurs i konsultationskunskap och tidig yrkeskontakt samt praktisk handledning av läkarstudenter vid simulering.
Upplägg för AT-tjänstgöringens kliniska delar
4,5 månader inom opererande specialiteter
4,5 månader inom medicinska specialiteter
3 månader inom psykiatriska specialiteter
6 månader inom allmänmedicin
För att vara aktuell för AT-tjänst hos oss behöver du uppfylla ett av nedanstående grundkrav för tjänsten:
Du är färdig med din läkarexamen och/eller har beslut från Socialstyrelsen om att göra AT i Sverige.
Du beräknas vara klar med läkarexamen eller få beslut från Socialstyrelsen om att göra AT i Sverige senast den 31a juli 2026. Bifoga resultat- och registreringsintyg där det framgår vilken termin du läser. Du kommer behöva komplettera med giltigt examensbevis innan 31a juli om du blivit erbjuden anställning.
Även kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den europeiska referensramen för språk är ett grundkrav.
Som person söker vi dig som:
är empatisk och har förmåga att samarbeta. Du tar ansvar för din yrkesmässiga utveckling genom att ta till dig konstruktiv kritik och feedback. I stressade och pressade situationer har du en strategi för att prioritera och hantera situationen samtidigt som du inte är rädd för att be om hjälp. För att vara aktuellt för pedagogisk AT ser vi att du har särskilt intresse inom utbildning och är en person med ledaregenskaper.
Meriterande vid urval är:
Klinisk erfarenhet
Forskning utöver grundutbildning
Formell erfarenhet inom ledarskap och utbildning (så som amanuens)
Omfattande vårdrelaterad arbetslivserfarenhet utanför läkaryrket alternativt inom läkaryrket i annat land
Erfarenhet av arbete hos oss på SÄS och/eller på vårdcentral inom SÄS upptagningsområde
Personlig lämplighet
Vi rekryterar AT-läkare med upptagningsområdets framtida kompetensförsörjning i fokus. Lokal anknytning kan därför vara meriterande. Så ansöker du
Bifoga intyg som styrker dina kvalifikationer; examensbevis, intyg från Socialstyrelsen eller resultatintyg med tillhörande registreringsintyg. Meritförteckning och andra på ansökan angivna uppgifter ska vara bestyrkta genom exempelvis tjänstgöringsintyg eller rekommendationsbrev. Vi arbetar med fördomsfri rekrytering och kommer därmed inte ta hänsyn till eventuellt inskickade personliga brev.
I ansökan kan du markera om du önskar söka 19 månaders pedagogisk AT och/eller 18 månaders AT-tjänst.
Intervjuer
Vi kommer att genomföra intervjuer 9-10 mars 2026. De som kallas till intervju kontaktas via mejl i vecka 10.
Referenstagning
Referenstagningen för tjänsten kommer ske digitalt via digitalt referenstagninssystem. Om du kallas på intervju får du en länk att registrera dina referenser direkt i det digitala verktyget och referenstagning kommer påbörjas innan intervjuerna genomförs.Övrig information
Vi kommer att begära utdrag ur belastnings- och misstankeregistren för alla som erbjuds tjänst.
Välkommen att söka AT hos oss! Ersättning
