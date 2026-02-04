Assisterande restaurangansvarig
2026-02-04
ÄR DU VÅR NYA MEDARBETARE?
Best Western Valhall Park Hotell är ett familjeägt fullservicehotell i Ängelholm med 70 rum, restaurang, konferens och spa. Det ska vara roligt att gå till jobbet och vi har en familjär stämning, omtanke om varandra, mycket humor, bra samarbete, är engagerade, prestigelösa och har stort gästfokus.
Vi söker en operativ assisterande restaurangansvarig på 100% med längre erfarenhet inom restaurangbranschen till vårt härliga team. Hos oss får du ett omväxlande arbete som kan innefatta lunch- och à la carte servering, barservering, fester, minnesstunder och konferensmiddagar. Vi söker en glad, ansvarstagande, engagerad och professionell kollega med förmåga att arbeta i högt tempo. Du sätter gästen i fokus, är stresstålig och bra på att samarbeta. Du kommer, förutom att jobba som servis i restaurangen, att assistera vår restaurangansvarige med schemaläggning, bemanning vid frånvaro, beställning av dryck, arbetsleda servisen i restaurangen, utbilda nyanställda m.m.
Tjänsten innebär arbete både dagtid, kvällstid och helger. Anställningen är en provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning. Lön enligt överenskommelse. Tillträde snarast.
Rekrytering kommer att ske löpande, sista ansökningsdag är 28 februari.
Har du frågor kan du kontakta restaurangansvarige Cecilia Nilsson på cecilia@valhallparkhotell.se
eller 0431-25520.
För att ansöka, maila CV och personligt brev till cecilia@valhallparkhotell.se
Välkommen med din ansökan!
Valhall Park Hotell, Stjernsvärds allé 66, 26274 ÄNGELHOLM
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: cecilia@valhallparkhotell.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valhall Park Hotell AB
(org.nr 556230-9061)
