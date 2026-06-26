Assisterande museipedagog, studentmedarbetare
Statens museer för världskultur / Pedagogjobb / Stockholm Visa alla pedagogjobb i Stockholm
2026-06-26
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Vill du vara med och skapa upplevelser och sammanhang där världen kommer närmare?
Vid Världskulturmuseerna arbetar vi med att levandegöra världens kulturer – med kunskap, omsorg och i dialog. Våra fyra museer i Stockholm och Göteborg är platser där historia, samtid och framtid möts genom samlingar, berättelser och forskning.
Vi erbjuder publika upplevelser som väcker nyfikenhet och eftertanke, skapar engagemang för globala frågor och ger nya perspektiv på vår gemensamma värld. Hos oss får kulturarv, samhällsutveckling och mänskliga rättigheter ta plats – tillsammans med människorna i vår omvärld.
Vi tror på att arbeta tillsammans över gränser. Idag är vi cirka 150 medarbetare som på olika sätt bidrar till vår gemensamma uppgift.
Vi söker nu dig som vill bidra till ateljé- och visningsverksamheten på Etnografiska museet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Avdelningen Publika möten samlar många av de funktioner som skapar museets publika utbud. På avdelningen arbetar utvecklar inom det livslånga lärandet som ansvarar för en reflekterande och mångfacetterad pedagogisk verksamhet utanför skolpedagogiken inkl. ateljéverksamheten. I arbetet ingår att assistera utvecklarna med administration samt genomföra visningar och andra pedagogiska insatser.Tjänsten är placerad i Stockholm.
Anställningsformen för tjänsten är tidsbegränsad anställning som studentmedarbetare.Kvalifikationer
Skall-krav, formella
• Inskriven vid universitet eller högskola under höstterminen 2026 med avsikt att fortsätta studera till och med minst tre terminer till.
• Minst tre terminers studier på högskolenivå i något av följande ämnen: historia, etnologi, antropologi eller religionsvetenskap alternativt fyra terminer på kulturvetarprogrammet, ämneslärarprogrammet inriktning historia eller motsvarande.
• Blivande Mastersstudent i för tjänsten relevant ämne ges företräde.
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av att ha arbetat med barn och unga.
Intresse för och kunskaper om Etnografiska museets inriktning.
• Erfarenhet av administrativt arbete.
• Fler språk än svenska och engelska
• Erfarenhet från kulturarvssektorn
Skall-krav, personliga egenskaper
• Samarbete
• Kommunikation
• Bemötande
• Planering
De personliga egenskaperna är avgörande för att kunna utföra arbetsuppgifterna på bästa vis.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska och svenska är en förutsättning.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse .
Arbetstid: Dagtid.
Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga Jobb.
Vi har valt våra rekryteringskanaler och undanber oss all kontakt från rekryterings- och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "296/2026-2.2.1". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Statens Museer För Världskultur
(org.nr 202100-5075)
Box 5306 (visa karta
)
402 27 GÖTEBORG Arbetsplats
Statens museer för världskultur Kontakt
Utvecklare livslång lärande
Jon Johansson Jon.Johansson@varldskulturmuseerna.se Jobbnummer
9980785