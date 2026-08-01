Assistent till rättsenheten på DO
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2026-08-01
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Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering och för att de som blivit diskriminerade får upprättelse. DO söker nu en assistent som vill vara med och bidra i detta viktiga arbete.
Rättsenheten
Rättsenhetens huvuduppgift är att bedriva tillsyn över att diskrimineringslagen följs. Tillsynsarbetet sker framför allt genom att utreda anmälningar om diskriminering.
DO har även rätt att som part föra talan för enskilda som utsatts för diskriminering. I DO:s uppdrag ingår också att företräda enskilda som missgynnats i strid med bland annat föräldraledighetslagen.
Rättsenheten består för närvarande av cirka 50 medarbetare som är indelade i fem sektioner. På rättssektionerna arbetar sektionschefer, enhetsassistenter, beredningsutredare, utredare och processförare. Sektionerna är inte specialiserade, utan arbetar inom alla aktuella samhällsområden och avseende samtliga diskrimineringsgrunder.Publiceringsdatum2026-08-01Arbetsuppgifter
Arbetet som assistent på rättsenheten är till stor del händelsestyrt och utgår från de olika behov av administrativt stöd som uppkommer på enheten. Den huvudsakliga delen av arbetet är olika administrativa uppgifter som rör hanteringen av ärenden, såsom registrering och expediering av anmälningar, beslut och andra handlingar. Muntlig och skriftlig kontakt med allmänheten är också en viktig del av arbetet. Du har även kontakter med andra enheter på DO.
Andra vanligt förekommande arbetsuppgifter är kalenderhantering, lokalbokning, föra mötesanteckningar och ta fram statistikunderlag för enhetens ärenden. Fakturahantering och enklare inköp omfattas av arbetet. Dessutom kan det ingå ansvar för enhetens fysiska eller digitala lagringsytor. Du kommer också att delta i andra arbetsuppgifter på enheten, till exempel att boka lokaler inför event eller administrera enhetens avtackningar.
Som enhetsassistent blir du en del av en assistentgrupp som tillsammans ger administrativt stöd till hela enheten, enhetschefen och sektionscheferna. Arbetet samordnas av en administrativ koordinator.
I arbetet ansvarar du för att hålla din kunskap om administrativa rutiner på enheten uppdaterad. Du deltar även i utvecklingen av enheten och dess administrativa rutiner.Kravprofil för detta jobb
Vi söker dig med
gymnasieexamen eller likvärdig utbildning
ett par års aktuell arbetslivserfarenhet från att handlägga mål eller ärenden vid myndighet eller domstol, alternativt ett par års annan aktuell arbetslivserfarenhet som DO bedömer som likvärdig
mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
mycket goda kunskaper i Microsoft Officepaketet.
Du ska ha förmåga att
arbeta strukturerat och noggrant
samarbeta och skapa goda relationer
vara serviceinriktad, flexibel och prestigelös
vara lösningsinriktad och lyhörd för verksamhetens behov
kunna växla och prioritera mellan olika arbetsuppgifter
självständigt initiera och driva arbetsuppgifter framåt
agera med gott omdöme och gott bemötande.
Meriterande
erfarenhet av att arbeta i Evolution
erfarenhet av att hantera begäran om att ta del av allmänna handlingar
erfarenhet av att göra uttag av och sammanställa statistik
goda kunskaper i engelska.
Stor vikt kommer att läggas vid de personliga förmågorna.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning om sex månader.
Om DO
DO är en statlig myndighet och vårt uppdrag regleras i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen. I uppdraget ingår att utöva tillsyn över diskrimineringslagen (2008:567) och därutöver att verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer inom några områden av samhällslivet. Vi ska också genom råd och på annat sätt medverka till att den som utsatts för diskriminering kan ta till vara sina rättigheter. DO ska vidare på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Vi är omkring hundra anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Råsundavägen 18 i Solna, med närhet till goda kommunikationsmöjligheter. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Läs mer om DO på https://www.do.se.
Vi erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. Vidare erbjuds möjlighet till visst distansarbete om verksamheten tillåter.
Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Kontaktperson är rekryterande chef Johan Levin eller HR-konsult Izabella Onstrand. Fackliga företrädare är Matilda Davin Omar för Saco och Camilla Arnesen för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.
Har du skyddade personuppgifter ber vi dig meddela detta till den HR-specialist som står angiven ovan så att vi kan hantera dina personuppgifter korrekt.
Välkommen med din ansökan senast den 23 augusti 2026 via ansökningsfunktionen på http://www.do.se/om-do/jobba-hos-oss/lediga-tjanster/alternativt
till Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna med referensnummer DO 2026/1346.
Du ansöker genom att bifoga en tydlig meritförteckning samt besvarar ett antal urvalsfrågor. Frågorna utgår från kravprofilen för denna rekrytering och tillsammans med meritförteckningen ligger till grund för det urval som sker i processen.
Om du av tillgänglighetsskäl behöver hjälp med formuläret är du välkommen att kontakta do@do.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Diskrimineringsombudsmannen
(org.nr 202100-6073), https://www.do.se
Box 4057 (visa karta
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169 04 SOLNA Jobbnummer
10017701