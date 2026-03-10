Assistent till Område Måltider på SÄS
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Borås Visa alla administratörsjobb i Borås
2026-03-10
Vi söker nu en Assistent till vår måltidsverksamhet på SÄS i Borås för ett föräldravikariat på ett år.
Du kommer arbeta i vår avdelning Borås-Alingsås och ha din placering på SÄS i Borås.
Varmt välkommen med din ansökan senast 29 mars!Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Område måltider arbetar med att förse patienter och besökare på sjukhus i Västra Götalandsregionen med näringsrika, goda och säkra måltider, vilket är en förutsättning för påskyndat tillfrisknande. Hos oss arbetar bland annat kockar, köksbiträden, serveringsbiträden och teamledare som alla är med och bidrar till en välfungerande vård och omsorg. Tjänsten är placerad på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.Dina arbetsuppgifter
Som Assistent kommer du ansvara för den dagliga planeringen av vår personal på avdelningen Borås-Alingsås, där du bland annat arbetar i vårt personalsystem Heroma och lägger scheman. Du kommer ha hand om viss administration för patientmåltiderna och restaurangen på avdelningen, samt ha en löpande dialog med vårdavdelningarna kring beställningar och andra förekommande frågor. I tjänsten ingår även att granska fakturor samt upprätta dokument till allmänna handlingar.
Vidare deltar du vid ledningsgruppsmöten för Borås-Alingsås samt nätverkar med övriga assistenter inom Område Måltider i VGR. Kvalifikationer
Vi söker dig med en godkänd gymnasieutbildning och tidigare erfarenhet av personaladministrativt arbete samt goda kunskaper i Office-programmen. Under de närmsta åren kommer vår resa inom Måltider att digitaliseras, vilket ställer krav på att du känner dig bekväm med att använda digitala verktyg, exempelvis Copilot och andra AI-verktyg. Vidare kommunicerar du obehindrat på svenska i tal och skrift.
Kostekonomutbildning alternativt annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig är meriterande, då du i tjänsten kommer att kommunicera kring måltidsfrågor. Har du tidigare erfarenhet av att ha arbetat i personalsystemet Heroma ser vi även det som en merit.
I rollen som Assistent förväntas du:
Ta ett stort eget ansvar och planera ditt arbete på ett strukturerat sätt
Trivas med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Vara noggrann, målfokuserad och kvalitetsmedveten
Kunna anpassa dig utifrån snabba förändringar i verksamheten
Vara utvecklingsorienterad
Vårt erbjudande
Matglädje och kunskap är viktigt och varje dag erbjuder vi ett varierat utbud av maträtter som anpassas efter patienternas allergier och behov. Vi kan service och vet vikten av att vårt arbete utförs på rätt sätt. Som anställd på Västra Götalandsregionen erbjuds du en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. Läs mer om våra fördelar och förmåner här
Ansök idag
Tjänsten avser ett vikariat på ett år i samband med en föräldraledighet. Önskat tillträde är 2026-06-01 eller enligt överenskommelse. Frågor om tjänsten hanteras av Emma Tingberg, Avdelningschef för måltidsverksamheten i Borås-Alingsås.
Varmt välkommen med din ansökan!
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
