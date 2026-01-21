Assistent till enheten för Ekonomiskt bistånd
Sollentuna Kommun / Administratörsjobb / Sollentuna Visa alla administratörsjobb i Sollentuna
2026-01-21
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollentuna Kommun i Sollentuna
, Järfälla
, Sundbyberg
, Stockholm
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där din noggrannhet och serviceförmåga gör konkret skillnad i människors vardag?
Som assistent hos oss i Sollentuna kommun blir du en viktig del av ett engagerat team som arbetar för att stötta kommuninvånare på ett effektivt och rättssäkert sätt.
Här får du en central funktion i handläggningen av ekonomiskt bistånd och är med och utvecklar våra digitala arbetssätt - samtidigt som du arbetar nära socialsekreterare och bidrar till att skapa ett smidigt och professionellt klientmöte.Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Som assistent är du en central del av enheten och säkerställer att den administrativa hanteringen fungerar smidigt så att socialsekreterarna kan fokusera på klientarbetet.
Du ansvarar främst för administration av ansökningar om ekonomiskt bistånd. Det innebär att du kontrollerar handlingar, kommunicerar med klienter vid behov av kompletteringar, granskar inkomster och utgifter, fattar beslut, dokumenterar och gör utbetalningar i Life Care.
Du bidrar även till att utveckla arbetet med e-ansökan och att fler klienter använder digitala tjänster. Arbetet sker i nära samarbete med socialsekreterarna och innefattar viss klientkontakt i enklare frågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning inom administration, ekonomi eller samhällsvetenskap.
Du har erfarenhet av servicearbete, administration inom myndighet samt god IT-vana och god förmåga att uttrycka dig tydligt i tal och skrift.
Meriterande är erfarenhet av fakturahantering, verksamhetssystemet Life Care och kunskap om socialrätt, offentlig verksamhet och gällande regelverk såsom GDPR samt offentlighets- och sekretesslagen.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
I Sollentuna kommun får du arbeta i en modern och ambitiös organisation där utvecklingsarbete värdesätts. Hos oss möts du av engagerade kollegor, ett gott samarbete och en arbetsplats där vi stöttar och lär av varandra.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, möjlighet till visst distansarbete och ett uppdrag där du bidrar till att göra skillnad för kommunens invånare - varje dag.
På socialkontoret i Sollentuna arbetar vi för att stärka människors egen förmåga och skapa hållbara livssituationer. Nu söker vi nya medarbetare som vill bidra till att förstärka vårt förebyggande arbete och göra handläggningen både enklare och mer tillgänglig med hjälp av moderna digitala verktyg. Hos oss arbetar du i en organisation som värdesätter kvalitet, rättssäkerhet och bemötande - och där vi tillsammans skapar förutsättningar för att ge stöd i rätt tid och på ett sätt som stärker individens delaktighet.
Som en del av vårt team får du vara med och forma framtidens socialtjänst, där digital utveckling frigör tid för de möten och insatser som gör störst skillnad. Tillsammans arbetar vi för en socialtjänst som är trygg, professionell och hållbar - för både klienter och medarbetare. Välkommen till en arbetsplats där du gör verklig skillnad varje dag.
Övrigt som är bra att känna till:
Tjänsten är ett vikariat fram till den 31 december 2026 med möjlighet till förlängning.
Vi tillämpar individuell lönesättning och bakgrundskontroll görs på slutkandidat.
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/20". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
(org.nr 212000-0134) Jobbnummer
9697709