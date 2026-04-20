Assistent till aktiv 8-åring i Åmål
Hej!
Nu söker vi en personlig assistent till en glad och aktiv 8-årig kille i Åmål.
Tjänsten är på deltid med arbetspass fördelat på eftermiddagar och helger.
Arbetet innebär att vara honom behjälplig och ett stöd i vardagens moment. Du kommer utgå från hans hem vilket gör att du behöver vara flexibel, anpassningsbar och vara bekväm med både syskon och föräldrar på arbetsplatsen.
Du som söker skall vara lyhörd, ha ett gott hjärta och ha kvar ditt barnasinne med fantasi.
Du bör ha en god fysik då det blir olika aktiviteter som promenader, hoppa studsmatta, cykla samt sitta längre stunder på golvet och leka.
Det är meriterande om du tidigare arbetat med barn och lågaffektivt bemötande.
Har du tidigare erfarenhet av Bildstöd ses det också som positivt.
Kommunikationen på denna arbetsplats är viktig så du behöver behärska flytande svenska i tal och skrift.
Det finns en hund i hushållet så du får inte vara allergisk eller rädd för hundar.
Vi letar efter en långsiktig assistent som vill bli en del av denna fantastiska killes liv.
Intervjuer sker omgående och löpande så tveka inte med att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Anders Johansson anders@sandaassistans.se 0721697636
(org.nr 559101-9129)
504 51 BORÅS Kontakt
Anders Johansson anders@sandaassistans.se 0721697636 Jobbnummer
9865430