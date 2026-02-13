Assistent Reception och Arkiv NU-sjukvården
2026-02-13
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Om enheten
Reception och Arkiv är en del av NU-sjukvårdens Vårdadministration och omfattar reception, journalarkiv och e-arkiv.
Enheten består av cirka 40 medarbetare med olika funktioner - bland annat systemförvaltare, arkivredogörare, arkivarier och assistenter. Vi verkar både på NÄL och Uddevalla sjukhus.
Centralreceptionen är sjukhusets "ansikte utåt". Här möter vi patienter, besökare och medarbetare och erbjuder service av högsta kvalitet. Arbetet är varierat och innebär många kontaktytor. Vi hjälper bland annat till med anmälan, betalningar, frikort och information, och stöttar patienterna i självincheckningen delar av dagen. Vi administrerar även behörigheter, vår övernattningsenhet och fungerar som ombud för Västtrafik. Ekonomihantering är också en betydande del av arbetet.
I vår verksamhet är noggrannhet avgörande för att upprätthålla patientsäkerheten. Arbetet kräver även flexibilitet och en vilja att hjälpa till där behovet är som störst för att flödet i receptionen och arkivet ska fungera optimalt.
Som assistent inom Reception och Arkiv kommer du att arbeta i en miljö där service, struktur och bemötande står i centrum. I rollen ingår bland annat att:
Ta emot besökare och besvara telefonsamtal på ett vänligt och professionellt sätt
Hantera och koordinera tidsbokningar för olika avdelningar
Arbeta med dokumentation, registrering och arkivering för att säkerställa korrekt informationshantering
Ge administrativt stöd till övriga funktioner inom enheten
Bidra till att skapa ett välkomnande, effektivt och tryggt flöde för patienter och kollegor
Det här är en roll för dig som trivs i ett omväxlande arbete och som har ett genuint intresse för service och administration.
I din roll ansvarar du bland annat för att:
Möta och assistera patienter och besökare med ett professionellt och tryggt bemötande
Registrera och organisera dokumentation i enlighet med gällande rutiner
Koordinera bokningar och bidra till ett effektivt patientflöde
Hantera telefon- och mejlkontakter med både interna och externa parter
Samarbeta nära kollegor och bidra till en positiv och stödjande arbetsmiljö
Ditt engagemang och din noggrannhet är viktiga för att säkerställa hög kvalitet i vårt arbete och skapa förtroende hos dem vi möter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Gymnasieutbildning - gärna med ekonomisk eller administrativ inriktning (meriterande)
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Goda IT-kunskaper och vana vid att arbeta i Windowsmiljö (ex. Office 365, Teams)
Erfarenhet av administrativt arbete (meriterande)
Erfarenhet av att arbeta i IT-system inom sjukvården (meriterande)
För att trivas hos oss behöver du vara:
Noggrann, strukturerad och ha gott omdöme
Flexibel och ha lätt för att samarbeta
Serviceinriktad med ett professionellt bemötande
Stresstålig och trygg i att hantera varierande arbetsuppgifter
Prestigelös och villig att bidra där det behövs
Vi värdesätter kamratskap högt. Vi arbetar i tighta team och är beroende av varandra - därför söker vi dig som aktivt bidrar till en god arbetsmiljö och som ger både patienter och kollegor bästa möjliga service.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Övrig information
Annonsen avser ett vikariat som sträcker sig cirka 6 månader framåt.
Vi kan komma att intervjua löpande under hela ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
