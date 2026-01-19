Assistant Manager - Good Morning + Hotels Hägersten
2026-01-19
Good Morning+ Hägersten är ett modernt och välbesökt hotell i södra Stockholm med 206 rum, där vi varje dag arbetar för att skapa en varm, personlig och minnesvärd upplevelse för våra gäster. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som trivs med att arbeta i en miljö där tempot varierar, samarbetet är starkt och serviceglädjen alltid står i centrum. Vi är ett hotell med många delar - reception, bar, restaurang, bokning och möten - vilket gör att ingen dag är den andra lik och att du får möjlighet att utvecklas i flera delar av hotellverksamheten.
Som arbetsgivare erbjuder vi trygga och tydliga villkor genom vårt kollektivavtal via Visita, vilket innebär bra försäkringar, tjänstepension och en stabil grund att växa vidare från. Här värdesätter vi ansvarstagande, omtanke och ett professionellt bemötande, och tillsammans arbetar vi för att skapa en trygg, positiv och välkomnande atmosfär för både gäster och kollegor.
Vill du växa i din roll och vara en del av ett hotell där din insats verkligen gör skillnad är Good Morning+ Hägersten platsen för dig.Publiceringsdatum2026-01-19Beskrivning
I rollen som Assistant Manager är du den operativa ledaren i receptionen och har det övergripande ansvaret för den dagliga driften av både reception och bar.
Du ansvarar dessutom för inkommande bokningar samt prissättning och administration kopplat till grupper. Som ledare förväntas du driva resultat, utveckling och arbetsglädje, samtidigt som du är en inspirerande och trygg förebild för teamet.
I denna roll arbetar du tätt tillsammans med hotellets General Manager och stöttar i frågor som rör kvalitet, utveckling, arbetsledning, rekrytering och ekonomisk rapportering. Du övertar även General Managers ansvar vid behov (t.ex. vid semester) och säkerställer då att verksamheten fortsätter att drivas stabilt, professionellt och i linje med våra mål och standarder. Vi söker dig som är redo för nästa steg i din karriär och som brinner för service, ledarskap och att skapa ett gästbemötande i världsklass.Dina arbetsuppgifter
Ekonomi:
- Tillsammans med General Manager, ansvarig för hotellets ekonomiska rapportering i samband med månadsavslut
- Attestering/kontering av hotellets fakturor
- Kontroll av daglig avstämning i receptionen
Kvalitet:
- Kvalitetsuppföljning och avstämning vad gäller gästkommentarer och feedback.
- Utveckling och kontroll av hotellets koncept och maximera försäljning.
- Upprätta en hög servicenivå tillsammans med en strikt introduktionsplan som följer företagets policies
Personal:
- Avdelningsansvar med direktrapporterande medarbetare
- Schema och bemanning
- Vara ansvarig och behjälplig vid rekrytering av nyanställda
- Genom engagemang och entusiasm driva teamet framåt mot uppsatta målKvalifikationer
- Professionell i din inställning och ha hög social kompetens
- Vara en positiv och inspirerande lagspelare med stark profil, självinsikt och ett stort hjärta
- Självgående och arbeta med frihet under ansvar
- Tidigare erfarenhet från hotellreception, gärna i ledande befattning
- Erfarenhet av något hotell bokningssystem
- Erfarenhet av grupp och konferensbokning
- Du bör ha kunskap och erfarenhet att jobba med sociala medierAnställningsvillkor
Provanställning 6 månader
Arbetstider är förlagda dagar, kvällar och helger utefter behov och bemanning
Intervjuer kommer ske löpande varpå tjänsten kan bli tillsatt innan annonsens sista publiceringsdag.
Ligula Hospitality Group är moderbolag i en privatägd hotell- och restaurangkoncern i stark men långsiktig tillväxt. Vi äger, förvaltar och utvecklar välkända varumärken och koncept inom besöksnäringen och har sedan 2015 mer än fördubblat antalet hotell - med fortsatt expansion i fokus.
I dag består koncernen av 48 hotell i Sverige, Danmark och Tyskland som drivs under varumärkena ProfilHotels, Apartments by Ligula, Motel L, Good Morning Hotels och Collection by Ligula. Därutöver driver vi sex Best Western Plus-hotell genom avtal. Totalt sysselsätter vi cirka 800 årsanställda och omsätter över 1 500 MSEK.
Som arbetsgivare vill vi erbjuda trygga och schyssta villkor i en stabil organisation. Vi är anslutna till Visita genom kollektivavtal, vilket innebär ordnade arbetsvillkor, tjänstepension, försäkringar och andra viktiga förmåner.
Hos oss kombineras stabilitet och långsiktighet med möjligheten att utvecklas i en växande koncern. Vi strävar efter hållbara anställningar, tydliga strukturer och ett arbetsliv där du kan känna trygghet både idag och inför framtiden.e idag och inför framtiden. Ersättning
