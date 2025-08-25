Asic/fpga Verification Engineer
2025-08-25
Scope:
Verification planning, specification, and Verification environment (creation / adaptation / maintenance)
Test case creation & execution
Requirements:
Experience in FPGA/ASIC Top-Level Verification
Excellent skills in SystemVerilog and UVM
Experience in Emulation
Strong skills in C and VHDL
Experienced in Hardware design / systemization
Good skills in working with UNIX and/or Linux
Good to have:
Excellent skills in several standard interfaces, such as Ethernet, I3C, SPI, SGMII, CPRI etc
Excellent skills in AMBA design, AXI, AHB, APB
Formal verification
High level synthesis
Scripting skills using eg Python, TCL and / or Perl
