Asic/fpga Verification Engineer

Nexer Telescope AB / Datajobb / Lund
2025-08-25


Telescope Services AB har sedan 1999 jobbat med att rekrytera de främsta mjukvaruspecialisterna från hela världen. Vårt huvudkontor ligger i Lund, med rekryteringsnoder i mer än tio länder, och vi är idag ca 100 medarbetare på plats här i Sverige.
Scope:
Verification planning, specification, and Verification environment (creation / adaptation / maintenance)
Test case creation & execution
Requirements:
Experience in FPGA/ASIC Top-Level Verification
Excellent skills in SystemVerilog and UVM
Experience in Emulation
Strong skills in C and VHDL
Experienced in Hardware design / systemization
Good skills in working with UNIX and/or Linux
Good to have:
Excellent skills in several standard interfaces, such as Ethernet, I3C, SPI, SGMII, CPRI etc
Excellent skills in AMBA design, AXI, AHB, APB
Formal verification
High level synthesis
Scripting skills using eg Python, TCL and / or Perl
Agile

