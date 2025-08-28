Asiatisk kock/ kock assistens
Är du en passionerad och erfaren kock som söker nya utmaningar? Vill du vara en del av ett väletablerat och uppskattat team? Då kan detta vara jobbet för dig!
Om oss: Kin Kitchen är en populär restaurang i Torshälla som erbjuder högkvalitativ asiatisk mat med fokus på asiatiska maträtter. Vi strävar alltid efter att ge våra gäster en minnesvärd matupplevelse och söker nu en erfaren kock som kan bidra till vår fortsatta framgång.
Förbereda och woka asiatisk mat av högsta kvalitet.
Säkerställa att alla beställningar lagas och serveras snabbt och effektivt.
Ansvara för att hålla en ren och organiserad arbetsstation.
Följ noggrant de hygien- och säkerhetsföreskrifter som gäller på restaurangen.
Arbeta tillsammans med ett härligt team för att ge våra gäster bästa möjliga upplevelse.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta i restaurangmiljö
Har ett öga för detaljer och ett passionerat intresse för matlagning.
Är självgående, effektiv och flexibel.
Har god samarbetsförmåga och trivs i ett högt tempo.
Vi erbjuder:
En dynamisk och stimulerande arbetsmiljö.
Möjlighet att vara en del av ett engagerat team.
En möjlighet att utvecklas och växa inom företaget.
Ansökan: Skicka din ansökan med CV och referenser till jobb@kinkitchen.se
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte för länge med att ansöka!
Vi ser fram emot att höra från dig.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: jobb@kinkitchen.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Familjen Trans Food AB
