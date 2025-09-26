Asbestsanerare Uppsala
2025-09-26
Recover Group är marknadsledande i Norden inom Skadeservice. Koncernen levererar tjänster till försäkringsbolag, företag och privatpersoner. Sedan Recover Group etablerades som en självständig verksamhet har företaget tredubblat omsättningen och genomfört flera förvärv. Recover är en nordisk aktör som är rikstäckande i Norge, Danmark och är i Sverige heltäckande i Mellansverige. Recover har över 2 000 anställda fördelat på över 100 kontor över hela Norden.Publiceringsdatum2025-09-26Om företaget
Recover Skadeservice AB är en heltäckande leverantör inom sanering, avfuktning och fastighetsservice. Vi arbetar med allt från brandsanering och vattenskador till sanering av mögel och kemikalier. Vi har även kollegor som jobbar med innemiljöutredningar samt en fastighetsjour. Med hög kompetens och ett starkt kundfokus hjälper vi våra kunder.
Vi har en fortsatt hög efterfrågan på våra tjänster och söker efter fler kompetenta och engagerade kollegor. Just nu rekryterar vi Asbestsanerare till Uppsala.
Ta chansen att bli en del av ett företag i stark tillväxt - med kollegor som är pålitliga, modiga och omtänksamma!
Mer om tjänsten
Som Asbestsanerare på Recover Skadeservice arbetar du i olika typer av saneringsuppdrag i samband med tex rivningsprojekt, ombyggnation eller efter brand- och vattenskador. Du har hand om hela saneringsuppdraget ute på arbetsplatsen, och säker borttransport av miljöfarligt material.
På Recover jobbar vi aktivt med frågor kring säkerhet och arbetsmiljö! Vi använder t.ex. moderna vibrationsdämpande maskiner, för att minimera förslitningsskador.
Mer om dig och vad vi söker
Vi tror att du som söker den här rollen har erfarenhet från asbestsanering sen tidigare, genomgången grundutbildning är ett krav. Vi vill också att du har B-körkort och goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Arbetet innebär en del tunga moment så god fysik är ett plus. I den här rollen träffar du dagligen våra kunder på plats och vi tror därför att du har en god känsla för service och för mötet med människor.
Som person är du stresstålig, ansvarsfull, van vid att ta egna initiativ samt att du har ett högt säkerhetstänk. Du är noggrann i utförandet av ditt arbete och har lätt för att läsa och ta till dig instruktioner. Vi arbetar för en inkluderande och jämställd arbetsmiljö och välkomnar därför personer med olika bakgrunder att söka tjänsten.
Något av det vi erbjuder dig
• Vidareutveckling i form av interna och externa utbildningar
• En stor variation i kunduppdrag och projekt
• En trygg anställning med kollektivavtalad pension, försäkringar och semester
• Vi är måna om våra medarbetares hälsa och välmående. Därför erbjuder vi friskvårdsbidrag och olika hälsoaktiviteterÖvrig information
Recover tillämpar individuell lönesättning och kollektivavtal finns. Detta är en tillsvidareanställning på heltid och vi tillämpar 6 mån provanställning.
Som en del i Recovers säkerhetsarbete utförs drogtest och bakgrundskontroll inför nyanställning.
Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta Områdeschef David Wik på 010-177 77 17 eller david.wik@recover.se Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Recover Skadeservice AB
(org.nr 556787-1180), https://www.recover.se/ Körkort
