Asbestsanerare sökes till Kiruna
2026-04-10
Asbestsanerare sökes till Kiruna Publiceringsdatum2026-04-10Om tjänsten
Expanderamera söker nu flera medarbetare till uppdrag i Kiruna. Vi letar efter dig som har giltig asbestutbildning och erfarenhet av arbete inom bygg eller sanering.
Arbetet innebär främst sanering av asbest i samband med bygg- och rivningsarbeten. Du kommer att arbeta i ett professionellt team där säkerhet och kvalitet alltid står i fokus.Kvalifikationer
Giltig asbestutbildning (krav)
Erfarenhet av asbestsanering eller byggarbete är meriterande
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
B-körkort är meriterande
Om dig
Du är noggrann, ansvarstagande och har ett högt säkerhetstänk. Du trivs med fysiskt arbete och följer säkerhetsrutiner noggrant.
Vi erbjuder
Arbete i Kiruna
Heltidsarbete
Möjlighet till långsiktigt uppdrag
Bra arbetsvillkor
Placering: Kiruna
Skicka din ansökan med CV och kopia på din asbestutbildning till: jobb@expanderamera.se
08-530 343 78
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@expanderamera.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "http://www.expanderamera.se".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Expanderamera Byggbemanning och Rekrytering AB
(org.nr 556547-9630), http://expanderamera.se
981 30 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
