2025-12-29
Asbestsanerare / Saneringstekniker (med ledarerfarenhet)
Arbetsgivare: Hovets Entreprenad Håltagning AB
Placering: Stockholm med kranskommuner
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Om Hovets
Hovets Entreprenad Håltagning AB är ett specialistbolag inom rivning, sanering och håltagning. Vi levererar professionella, säkra och välplanerade insatser i projekt med höga krav på kvalitet, arbetsmiljö och dokumentation. Läs gärna mer om oss på hovets.se.

Om tjänsten
Vi söker en erfaren asbestsanerare som vill ta ansvar i produktionen. Du arbetar både praktiskt i sanering och med att leda mindre arbetsgrupper och driva delmoment i projekt. Rollen kräver att du kan arbeta strukturerat, följa regelverk och dokumentera arbetet korrekt.

Dina arbetsuppgifter
Asbestsanering enligt gällande lagkrav, arbetssätt och skyddsregler
Planera och leda arbetsmoment på plats (grupp/projekt)
Säkerställa ordning, skyddsåtgärder, avspärrningar och egenkontroller
Läsa ritningar och underlag, samt omsätta det till praktiskt utförande
Skriva rapporter och dokumentation (t.ex. egenkontroller, avvikelser, dagbok)
Samverka med arbetsledning, beställare och andra yrkesgrupper på arbetsplatsen
Kvalifikationer (krav)
Dokumenterad erfarenhet av asbestsanering
Minst 5 års erfarenhet inom sanering/byggrelaterade miljöarbeten
B-körkort (krav)
Förmåga att leda grupper och arbeta målinriktat i projekt
God förmåga att läsa ritningar och arbeta efter tekniska underlag
Vana att skriva rapporter och arbeta med dokumentation
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av PCB-sanering
Erfarenhet av andra miljö-/specialsaneringar
Relevanta utbildningar/behörigheter (t.ex. lift, fallskydd, heta arbeten)

Dina personliga egenskaper
Du är ansvarstagande, noggrann och har ett tydligt säkerhetstänk. Du trivs med att ta ledning på plats, samtidigt som du är prestigelös och hjälper laget att leverera kvalitet.
Vi erbjuder
Stabil arbetsgivare med ordning och reda
Varierande projekt i Stockholm med kranskommuner
Tydliga rutiner och fokus på säkerhet, kvalitet och leverans
Möjlighet att utvecklas i ansvar/arbetsledning för rätt person

Så ansöker du
Skicka CV och kort presentation till: david.hellstrom@hovets.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rekrytering_Asbestsanering".
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hovets Entreprenad Håltagning AB
Västberga Allé 60
126 12 HÄGERSTEN Körkort
Hovets Entreprenad Håltagning AB

Kontakt
Arbetschef
David Hellström
david.hellstrom@hovets.se
0707290698
