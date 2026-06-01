Artikel- och systemkoordinator inom medicintekniska system
Academic Work Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Östersund Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Östersund
2026-06-01
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Östersund
, Ånge
, Sollefteå
, Timrå
, Kramfors
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en teknisk miljö och bidra till utvecklingen av mobila sjukvårdssystem? Vi söker nu en strukturerad Artikel- och systemkoordinator som vill arbeta nära ingenjörer och specialister och säkerställa att rätt komponent- och artikelinformation finns på plats inför utveckling och leveranser. Vi tillämpar löpande urval, varmt välkommen med din ansökan.Publiceringsdatum2026-06-01Om tjänsten
Som artikel- och systemkoordinator kommer du att stötta ett team som arbetar med utveckling och leverans av mobila sjukvårdssystem. Du kommer att arbeta nära domänspecialister, ingenjörer, inköp och marknad och ha en central roll i att säkerställa att korrekt information finns i artikeldatabasen. Rollen är administrativ men i en tekniskt avancerad miljö där struktur, noggrannhet och samarbete är avgörande. För att passa i rollen är du prestigelös, vågar ställa frågor och har en naturlig nyfikenhet när du behöver ta reda på information.
Du erbjuds:
Bli en del av ett högkvalificerad team som präglas av öppenhet och vilja att hjälpas åt
En varierad roll där du samarbetar med specialister och ingenjörer
En dedikerad konsultchef som kommer stötta dig i din utvecklingDina arbetsuppgifter
Rollen innebär att hantera och strukturera kritisk information för medicinska produkter, säkerställa datakvalitet och stödja systemleveranser i en dynamisk miljö.
Du kommer bland annat att:
Säkerställa korrekt komponent- och artikeldata i affärssystemet
Samla in och strukturera teknisk information från interna funktioner och tillverkare
Uppdatera och administrera artiklar samt tillhörande dokumentation i affärssystem och Excel
Säkerställa att korrekt information finns tillgänglig inför inköp och systemleveranser
Samverka med interna funktioner såsom inköp, utveckling och internationella team
Vi söker dig som
Har god systemvana och mycket goda kunskaper i Excel
Erfarenhet av artikeladministration, komponenthantering, logistik eller liknande
Har ett intresse för teknik och en förmåga att skapa struktur i stora informationsflöden
Har goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt och skriftligt, då båda språken används i arbetet
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av att arbeta i IFS eller liknande affärssystem
Erfarenhet från sjukvårdssektorn eller arbete med medicintekniska produkter
Sjukvårdsutbildning, teknisk utbildning eller ingenjörsbakgrund
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Ansvarstagande
Ordningsam
StresstolerantÖvrig information
Placeringsort: ÖstersundArbetstider: 07:30-16:00
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar registerkontroll samt säkerhetsprövningssamtal i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "V98GFP". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Sjögatan 23 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9939040