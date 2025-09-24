Art Director / AD
Gåvofabriken Sverige AB / Formgivarjobb / Borås
2025-09-24
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Gåvofabriken Sverige AB i Borås
Om jobbet
Är du en kreativ själ med bred kompetens inom design
Drömmer du om en roll där ingen dag är den andra lik? Gåvofabriken, en ledande aktör inom present- och reklamprodukter, söker nu en Inhouse Art Director som är beredd att hantera en mångfald av kreativa utmaningar.Publiceringsdatum2025-09-24Om tjänsten
I rollen som Inhouse Art Director kommer du att vara vårt kreativa hjärta.
Du kommer inte bara att designa förpackningar och skapa grafiskt material, utan även vara med och fotografera kampanjbilder och producera trycksaker.
Dina arbetsuppgifter sträcker sig över ett brett fält, från att utveckla iögonfallande design för våra många varumärken till att skapa professionella fotograferingar av våra produkter.
Vad vi söker:
• Relevant utbildning inom grafisk design eller liknande, med starka färdigheter i fotografi.
• Djupgående kunskaper i Adobe Creative Suite, särskilt Photoshop, Illustrator och InDesign.
• Erfarenhet av förpackningsdesign och produktion av trycksaker.
• Förmåga att självständigt leda projekt från idé till färdig produkt.
• Ett öga för detaljer och en passion för att skapa visuellt tilltalande och funktionellt designmaterial.
Vi erbjuder:
• En dynamisk arbetsmiljö där dina idéer och kunskaper värderas högt.
• Möjlighet att arbeta med flera varumärken och i olika medier.
• En unik möjlighet att vara drivande och ha det övergripande ansvaret för all design inom företaget.
Är du den mångsidiga kreatör vi söker? Skicka din ansökan med CV och portfolio till jobb@gavofabriken.se
.
Vi ser fram emot att se hur du kan berika vårt team med din kompetens!
Lön 27.000:- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: jobb@gavofabriken.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gåvofabriken Sverige AB
(org.nr 556981-0913)
Stempelgatan 7 (visa karta
)
506 46 BORÅS Jobbnummer
9525458