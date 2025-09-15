Arkiviarie/registrator
2025-09-15
Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet som har i uppdrag att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Som medarbetare hos oss är du en del av ett betydelsefullt arbete för hållbar utveckling i Sverige, inom EU och globalt. Vi är 250 medarbetare och vårt kontor ligger i centrala Sundbyberg.
Enheten Registratur och Arkiv - RoA -ansvarar för Kemikalieinspektionens informationshantering, diarium och arkiv både avseende digitala handlingar och pappershandlingar. RoA är ett stöd för hela myndigheten avseende all typ av ärendehantering. Vi internutbildar såväl handläggare som chefer inom vår stödprocess Hantering av handlingar. Registratur och Arkiv är en enhet inom Sekretariatet för Ekonomi och Administrativt stöd.
Trivs du med att utveckla och förbättra en verksamhet har du goda möjligheter att kunna påverka. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete och kunniga kollegor som vill bidra till ett viktigt samhällsuppdrag. Vi erbjuder bra villkor för bland annat friskvård, flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete.Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
I den kombinerade tjänsten som arkivarie/registrator kommer du arbeta med följande arbetsuppgifter:
I rollen som arkivarie arbetar du tillsammans med ytterligare en arkivarie med löpande arkivering och gallring av såväl digital som analog information. Du ansvarar för myndighetens samlade arkivredovisning, informationshanteringsplaner, diarieplan, gallringsutredningar och ordnande- och förteckningsarbeten.
I rollen som registrator utgör du ett viktigt stöd för handläggare och chefer på myndigheten i frågor som har koppling till KemI:s ärende- och diarieföringssystem Public360. På Kemikalieinspektionen har vi decentraliserad diarieföring, där registrator hanterar myndighetsbrevlådan och i övrigt är ett stöd till medarbetarna. Du hanterar digitala kanaler, fysisk inkommande post och registrerar inkommande allmänna handlingar och skapar ärenden. En hel del av uppgifterna innefattar arbete med sekretessbelagda handlingar.
Arbetsuppgifterna utöver de vi nämner ovan avser även bland annat:
• Internutbilda i arkivering, diarieföring och hantering av allmänna handlingar
• Administrera anbudsöppningar
• Delta i upprättandet av lathundar, riktlinjer och styrande dokument för myndighetens hantering av allmänna handlingar, arkivering och diarieföring.
• Återsökning i såväl digitala som analoga arkiv som förvaltas av RoA
• Bidrar i utvecklingsarbetet på informationshanteringsområdet
Arbetsfördelningen är uppskattningsvis cirka 40 % arkivarie och 60 % registrator.Kvalifikationer
Kvalificerad erfarenhet som arkivarie från offentlig verksamhet.
Goda kunskaper om de lagar och regler som styr verksamheten, såsom
förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen, tryckfrihetsförordningen och arkivlagen.
Arkivarieutbildning 60 hp.
Goda kunskaper i Officepaketet.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal, läsförståelse och skrift.
Erfarenhet av digitala ärendehanteringssystem, särskilt meriterande med erfarenhet av
Public360, liksom yrkeserfarenhet av registraturverksamhet och diarieföring.
Praktisk erfarenhet av utlämnande av allmän handling och sekretessprövning.
Meriterande är:
Erfarenhet av utvecklingsarbete.
Erfarenhet av att utbilda inom områdena registratur- och arkiv.
Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet inom kemikalieområdet.
Vi söker dig som är lösningsorienterad och kan ta egna initiativ, samt har en mycket god samarbetsförmåga då mycket arbete sker gemensamt i teamet. Du måste vara strukturerad och noggrann, men samtidigt flexibel och självständig då arbetsuppgifterna är varierande.
Då tjänsten innebär många kontakter både inom och utanför myndigheten är det viktigt att du är serviceinriktad och att du har en god förmåga att kommunicera, både muntligt och skriftligt både på svenska och engelska.
Du ska förstå sambandet mellan en god kvalitet på diarieföring och en god kvalitet på arkivering.
Personlig lämplighet kommer att väga tungt vid tillsättningen.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare men får gärna ha utländsk bakgrund.
ÖVRIGT
På Kemikalieinspektionen är varje medarbetare viktig för att vi som myndighet ska fungera och vi värnar därför om din hälsa och arbetsmiljö. Hos oss tas dina kunskaper till vara och du har stora möjligheter att utvecklas.
Du arbetar och agerar efter vår medarbetarpolicy och vår värdegrund. Vi förväntar oss att alla medarbetare bidrar till ett gott arbetsklimat och förstår sin roll som statstjänsteman i vårt gemensamma uppdrag.
Vi bedriver också ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter.
Kemikalieinspektionen tillämpar sex månaders provanställning.
Kemikalieinspektionen tillämpar de statliga kollektivavtalen: Villkors avtal och Villkorsavtal-T samt lokala kollektivavtal avseende bl.a. arbetstid. Ersättning
Individuell lönesättning. Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2.3.a H25-07488". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kemikalieinspektionen
(org.nr 202100-3880) Arbetsplats
Kemikalieinspektionen, Ekonomiska sekretariatet Kontakt
Enhetschef, registratur och arkiv
David Leidenborg 08-519 41 189 Jobbnummer
9508105