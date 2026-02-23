Arkivassistenter till löneenheten
2026-02-23
Har du administrativ erfarenhet och ett intresse för informationshantering? Då kan du vara vår nya arkivassistent hos oss på löneenheten!
Vilka är vi?
Löneenheten tillhör HR-avdelningen i Norrköpings kommun. Vi har som målsättning att vara en HR-organisation i framkant som utmanar traditionella metoder.
Löneenhetens uppdrag är att se till att rätt lön betalas ut i rätt tid och att ge stöd och god service till chefer och lönerapportörer inom löneadministration, systemförvaltning, utbildning och pension. Vi har en nära dialog med chefer och lönerapportörer i kommunen.
Vi driver just nu ett spännande utvecklingsarbete där vi digitaliserar processer, utvecklar rutiner och flöden samt stärker vår leverans med fokus på service för att bidra till ett effektivt och hållbart lönearbete.
Genom tillitsbaserad ledning och styrning delegeras ansvar och du som medarbetare inbjuds till dialog och delaktighet. För oss är det viktigt att ta tillvara på din kunskap och din utvecklingsförmåga.
På löneenheten är vi 20 medarbetare som sitter på Slottsgatan 118 i Norrköping, i nära anslutning till resecentrum. Vi söker nu två arkivassistenter på särskild visstidsanställning under ett år. Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Som arkivassistent arbetar du i ett projekt där uppdraget är att digitalisera vårt personalarkiv. Du ansvarar för inskanning och hantering av personalakter och gallrar, sorterar och namnsätter dokument samt för in dessa i vårt digitala diarieföringssystem.
Du följer en informationshanteringsplan där du säkerställer att olika typer av dokument hanteras enligt riktlinjer. Du arbetar tillsammans med ytterligare en arkivassistent och har övriga medarbetare på löneenheten som stöd i ditt arbete.
Vem är du?
Du har en gymnasieexamen samt tidigare erfarenhet av administrativt arbete. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av att hantera persondata och informationshantering samt om du har erfarenhet av diarieföring.
För uppdraget krävs det att du har god IT-mognad och att du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Som person är du självgående och detaljorienterad, du tar tag i uppgifter självständigt och kan prioritera och organisera mellan uppgifter utifrån brådska eller betydelse. Då arbetet innebär repetitiva arbetsuppgifter är du en person som visar uthållighet och strävar vidare i arbetet, även om det uppkommer hinder.
Du ser till att hålla överenskommelser och tar ansvar för att uppgiften sköts på ett kvalitetssäkert sätt. Vidare är du samarbetsinriktad och värnar om att skapa en god harmoni i gruppen och bidra till grupprocesser.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 2
Anställningsform: Särskild visstid på heltid
Längd på anställning: 1 år
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 8 mars
Kontakt: För frågor gällande tjänsten, kontakta lönechef Susanne Widén på susanne.widen@norrkoping.se
och för frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta HR-konsult Anna Mellqvist på anna.mellqvist@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
