Arkivarie till statlig myndighet
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2026-07-16
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-16Om tjänsten
Vi söker nu en arkivarie till en myndighet i Stockholm. I rollen som arkivarie kommer du att tillhöra enheten för registratur, kundtjänst och myndighetsarkiv och bidra till att säkerställa en välordnad och rättssäker arkivhantering.
Uppdraget är kopplat till en större arkivflytt och innebär att stötta verksamheten i arbetet med att förbereda, organisera och kvalitetssäkra arkivmaterial. Rollen passar dig som är strukturerad, noggrann och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Tjänsten omfattar följande arbetsuppgifter:
• Inför flytt inventera arkivbestånd på cirka 350 hyllmeter
• Ordna, förteckna, etikettera och redovisa arkivet i arkivförteckningssystem
• Åtgärda brister i beståndet (exempelvis byta arkivkartonger och aktomslag)
• Vid behov utreda gallring och verkställa denna
• Bistå vid packning och uppställning av arkivet
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som arkivarie är ett konsultuppdrag på heltid med start 2026-10-01 och beräknas pågå till och med 2027-04-15 med möjlighet till förlängning.
Uppdraget utförs huvudsakligen i myndighetens nuvarande lokaler i centrala Stockholm. I samband med en planerad flytt av arkivbeståndet vid årsskiftet 2026/2027 kommer arbetet därefter att utföras i myndighetens nya lokaler i Stockholmsområdet.
Krav för tjänsten:
• Akademisk examen med inriktning mot arkivvetenskap om minst 60 hp
• Erfarenhet av att förteckna enligt allmänna arkivschemat
• Goda kunskaper om offentlighets- och sekretesslagen
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av att flytta arkivbestånd
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande med sista ansökningsdag 2026-08-23.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Adam Sjöborg via Adecco ́s växel 010 – 173 73 00 eller e-post:https:// adamsjoborg@adeccose
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
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Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 8 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Adecco Kontakt
Assistant National Recruiter
Adam Sjöborg Adam.Sjoborg@adecco.se Jobbnummer
10004563