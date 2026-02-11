Arkivarie till kommunarkivet
2026-02-11
Välkommen till en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad - varje dag.
Lomma kommun erbjuder kustnära livskvalitet med närhet till Malmö och Lund. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.
Vi befinner oss mitt i Öresundsregionen och har goda kommunikationsmöjligheter med buss, tåg och cykelvägar till närliggande orter. Vi bygger just nu ett nytt kommunhus i centrala Lomma som beräknas vara klart 2027. Under tiden arbetar vi från lokaler i natursköna Alnarp och i centrala Lomma.
Kommunarkivet ansvarar för att bevara kommunens analoga handlingar och göra dem tillgängliga för framtiden. Lomma kommun är medlem i kommunalförbundet Sydarkivera, som hanterar vårt digitala arkiv. Hos oss blir du en viktig del av ett kunnigt team bestående av två arkivarier inom kansliavdelningen på Kommunledningsförvaltningen.Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Vi söker dig som har ett stort intresse för informationshantering och arkiv och som under 2026 vill vara med och stötta och utveckla arkiv- och informationsförvaltningen i Lomma kommun.
Du kommer under året främst att arbeta mot verksamhetsområdet samhällsbyggnad.
Dina uppgifter kommer bland annat att bestå av att:
• ordna och förteckna arkiv
• genomföra gallring och gallringsutredningar
• hantera förfrågningar, återsökningar och sekretessprövningar
• medverka i arbetet med att uppdatera kommunens informationshanteringsplaner inom samhällsbyggnadsområdet
Under året pågår också intensiva förberedelser inför flytten av våra närarkiv och kommunarkiv till det nya kommunhuset. Du kommer därför spela en viktig roll i planering och praktiskt förberedelsearbete kopplat till flytten.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har, eller under våren kommer att slutföra, en högskoleutbildning inom arkiv- och informationsvetenskap eller annan likvärdig utbildning
• har goda kunskaper om de lagar och regler som styr informationshantering i offentlig sektor, såsom arkivlagen, kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen samt dataskyddsregelverket
• gärna har kunskaper inom processbaserad informationsredovisning
• gärna har erfarenhet av arbete som arkivarie inom offentlig förvaltning
• gärna har kunskaper eller erfarenhet inom samhällsbyggnadsområdet.
För att trivas i rollen behöver du vara strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten. Du behöver också kunna uttrycka dig mycket väl i tal och skrift, då du kommer samverka med många olika verksamheter. Arbetet kräver både självständighet och förmåga att följa gemensamma arbetssätt. Personlig lämplighet kommer att vara en viktig del i vår bedömning.
ÖVRIGT
Vikariat till och med 26-12-31. Tillträde så snart som möjligt
Om du har skyddade personuppgifter och vill söka ett arbete hos Lomma kommun hänvisar vi dig till vår hemsida under lediga jobb. Där erbjuder vi dig olika alternativ att välja bland för att lämna in din jobbansökan.
Vill du veta mer om Lomma kommun är du välkommen att besöka lomma.se Ersättning
