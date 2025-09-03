Arkivarie med ansvar för digital arkiv- och informationshantering
2025-09-03
Var med och gör Sveriges bästa kommun ännu bättre. Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt.
Tjänsten är placerad på Kommunledningskontorets kansli. Kanslienheten ansvarar bl.a. för arkiv, registratur, nämndsekretariat och överförmyndarverksamheten. Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Har du stort intresse för digital arkiv- och informationshantering, verksamhetsutveckling och e-arkiv? Då söker vi dig!Publiceringsdatum2025-09-03Arbetsuppgifter
I rollen som arkivarie med ansvar för verksamhetsutveckling och e-arkiv är du expert inom digital arkiv- och informationshantering. I ditt arbete kommer du att ha nära kontakter med kommunens övriga förvaltningar samt IT-enheten.
Du är ansvarig för att planera och samordna utveckling och införande av leveransprocessen till det kommungemensamma e-arkivet. Du kommer att kravställa leveranser från verksamhetssystemen samt att fungera som en brygga mellan teknik och verksamheter, såsom användarstöd, support och systemvård.
Som arkivarie med ansvar för digital arkiv- och informationshantering kommer du proaktivt ta fram strategier och styrdokument för kommunens digitala arkiv- och informationshantering. Du förväntas vara ett stöd till de kommunala verksamheterna.
I rollen kommer du att leda utvecklingsprojekt med inriktning på digitalisering, arkiv- och informationshantering. Du är systemförvaltare och ansvarar för att vidareutveckla kommunens e-arkiv.
Övriga sedvanliga arkivuppgifter förekommer även i denna tjänst.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen inom arkiv- och informationshantering eller annan likvärdig dokumenterad erfarenhet
* God kommunikationsförmåga och behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift
* Erfarenhet av att arbeta med e-arkiv
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av att leda projekt
* Arbetat som systemförvaltare
* Arbetat i en politisk styrd organisation
Vi söker en driven arkivarie som har förmåga att lösa problem utan att missa de långsiktiga strategierna, och kan se logik och samband i komplex information. Du arbetar enligt en tydlig process och organiserar och planerar ditt arbete väl. Du har förmågan att snabbt hitta lösningar på uppkomna problem och har ambitionen att ständigt kompetensutveckla dig själv och omvärldsbevakar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Provanställning kan komma att tillämpas.
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobb/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
Danderyds kommun, Kanslienheten
Kanslichef
André Schembri andre.schembri@danderyd.se +46 8 56891918
