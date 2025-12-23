Arkivarie
Vill du vara med och skapa ordning och struktur i en av stadens mest omfattande informationsmiljöer? Tekniska förvaltningen och fastighetsförvaltningen söker en gemensam resurs för ett viktigt och avgränsat uppdrag som säkerställer att historiska och aktuella handlingar hanteras på ett professionellt och framtidssäkert sätt. Du blir en nyckelperson i att bevara stadens historia samtidigt som du bidrar till effektiva processer för dagens verksamheter.
Du kommer att vara en delad resurs mellan tekniska förvaltningen och fastighetsförvaltningen, och vara en viktig del av respektive förvaltnings arkivorganisation. Verksamheter som bedrivs på förvaltningarna är: bygg- och anläggningsprojekt samt infrastrukturprojekt, fastighetsdrift och skötsel samt fastighetsförvaltning, hyresadministration, vatten och avlopp samt renhållning och avfallshantering.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Uppdraget omfattar hantering av projekthandlingar, ritningar i olika format samt fotografier från tidigt 1900-tal fram till nutid. Du kommer att inventera och separera de båda myndigheternas handlingar på en fysisk arkivplats i stadshuset, genomföra gallring enligt gällande informationshanteringsplan och vid behov göra gallringsutredningar samt leverera material till stadsarkivet. Du ansvarar också för att utreda behovet av digitalisering och flytta handlingar från nuvarande källarplan till närarkiv i kontorsmiljö. Arbetet sker i nära samverkan med verksamheter som bedriver bygg- och anläggningsprojekt, infrastrukturprojekt, fastighetsdrift och förvaltning, hyresadministration, vatten och avlopp, renhållning och avfallshantering samt gatu-, park- och naturförvaltning.
En viktig del av uppdraget är även att arbeta med slutarkivering av stadens största projekt Lilla Lidingöbron. Det innebär att säkerställa att alla projekthandlingar, ritningar och dokumentation från detta omfattande projekt hanteras korrekt och långsiktigt, i enlighet med stadens riktlinjer och arkivkrav.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arkiv- och dokumenthantering, kunskap om gallringsprocesser och informationshanteringsplaner, samt kunskap om arkivlagstiftning och leveranser till stadsarkiv. Du har god förståelse för digitalisering och systemstöd kopplat till dokumenthantering. Erfarenhet från offentlig verksamhet eller arbete med ovan nämnda tekniska verksamheter är meriterande. Du bör ha högskoleexamen 3 år inom arkivområdet eller motsvarande.
Du har kandidatexamen inom arkivområdet eller motsvarande erfarenhet eller utbildning som vi bedömer likvärdig.
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, noggrann och ha förmåga att arbeta självständigt. Du är lösningsorienterad och trivs med att skapa ordning i komplexa informationsmiljöer. Samarbetsförmåga är viktigt då du kommer att ha kontakt med flera olika verksamheter och funktioner. Du har också ett intresse för att bevara historiskt material och ser värdet i att skapa långsiktiga lösningar.
ÖVRIGT
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen till Lidingö stad! Här kan du njuta av närheten till natur & skärgård med endast 15 minuters avstånd till T-centralen. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter. Vi vill ständigt förbättras och strävar efter att vara en lärande organisation i framkant. Om du delar vår passion för utvecklande ledarskap, ett aktivt medarbetarskap och en inkluderande arbetsplats är det till oss du ska söka för att bli en del av oss i Lidingö stad! Tillsammans kan vi skapa en meningsfull och berikande arbetsmiljö där vi kan växa och göra skillnad tillsammans.
Lidingö stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering så att varje person bedöms utifrån sin kompetens och att vi motverkar diskriminering.
Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
