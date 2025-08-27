Arkivarie - Stockholm
I rollen ingår att vårda, strukturera och förteckna arkiv, med ansvar för både operativa och strategiska uppgifter. Arbetet sker i en samhällsbyggande verksamhet där huvuddelen av informationen hanteras digitalt inom projektbaserade processer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Förvalta och vid behov uppdatera organisationens styrande och stödjande dokument för diarieföring och arkivering enligt verksamhetsbaserad informationsredovisning, såsom redovisningsplan, hanteringsanvisningar, systemförteckning, arkivbeskrivning och arkivförteckning.
Förteckna arkiv enligt det allmänna arkivschemat i Visual Arkiv.
Förbereda och genomföra överlämning av analogt arkiv enligt det allmänna arkivschemat för slutleverans till central arkivfunktion.
Ge stöd till verksamheten i frågor som rör korrekt hantering av allmänna handlingar i enlighet med gällande lagar och riktlinjer.
Skallkrav
Relevant utbildning inom arkivhantering.
Minst fyra års erfarenhet av att arbeta självständigt i rollen som arkivarie.
Påvisad erfarenhet av att förteckna arkiv enligt det allmänna arkivschemat i Visual Arkiv, med praktisk användning i minst ett tidigare uppdrag.
Meriterande
Erfarenhet från minst tre tidigare uppdrag med att utveckla både styrande och stödjande dokument inom diarieföring och arkivering, exempelvis redovisningsplan, hanteringsanvisningar, systemförteckning, arkivbeskrivning och arkivförteckning.
Erfarenhet från minst tre tidigare uppdrag där du genomfört bevarande och gallningsutredningar
Erfarenhet från minst tre tidigare uppdrag med att förteckna arkiv enligt verksamhetsbaserad informationsredovisning.
Erfarenhet av informationshantering i rollen som arkivarie inom bygg- och anläggningsprojekt från minst ett tidigare uppdrag.
Rollen kräver förmåga att självständigt planera, organisera och genomföra arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt. För att lyckas behöver du arbeta proaktivt, vara uppmärksam på verksamhetens behov och ha ett lösningsorienterat synsätt.
Tillträde och ansökan:
Startdatum: Så snart som möjligt/ 2025-09-01
Slutdatum: 2025-12-31. Möjlighet till 6 månaders förlängning
Sista ansökningsdagen: 2025-08-28
Ort: Stockholm
Urval och intervjuer sker löpande!
