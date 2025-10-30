ArkDes söker en forskningssamordnare
Diarienr: AM2025-206
Datum: 2025-10-30
Om ArkDes
ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design och är en statlig myndighet. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design. Vi bjuder in allmänheten till att reflektera, debattera och påverka designens och arkitekturens roll i samhället. Vi är en förlängning av gatan, en del av staden, ett forum att lyfta de stora frågorna om vad det innebär att vara människa, hur strukturer formar våra beteenden och hur vårt agerande formar framtiden. Vi är en öppen plats för eftertanke och debatt, en plats för många röster att höras, en plats som synliggör systemet inifrån systemet.
ArkDes uppgifter överförs till Moderna museet från och med den 1 januari 2026.
Till ArkDes enhet Think Tank söker vi nu en forskningssamordnare. Enheten består i dagsläget av sju kompetenta kollegor och leds av en enhetschef.
Om tjänsten
Som forskningssamordnare ansvarar du för att samordna, följa upp och utveckla ArkDes praktiknära forskning, från planering till spridning av resultat. Du samordnar praktiknära forskningsinitiativ, sakkunnigråd och utlysningar, kvalitetssäkrar praktiknära forskningsprocesser och rapportering, och utvecklar rutiner för lärande och intern kompetensöverföring.
Rollen omfattar:
• samordning av myndighetens forskningsinitiativ, utlysningar och beslutsunderlag
• sekretariatstöd till sakkunnigråd, inklusive planering, underlag och uppföljning
• kvalitetssäkring av processer och resultat
• koordinering av publikationer, seminarier och forskningskonferenser
• samverkan med forskningsfinansiärer, akademi och myndigheter
• metodutveckling och implementering av Strategi för praktiknära forskning 2026-2030
Du fungerar som länk mellan pågående forskningsprojekt och bidrar till att säkerställa kvalitet, transparens och långsiktighet i ArkDes praktiknära forskningsverksamhet.
Kvalifikationer
Du har:
• Akademisk examen på avancerad nivå inom arkitektur, design, eller samhällsplanering.
• Dokumenterad erfarenhet av forskningssamordning i offentlig verksamhet.
• God kännedom om forskningsfinansiering.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av praktiknära forskning eller samverkansprojekt mellan akademi, myndigheter och kommuner.
• Erfarenhet av att arbeta med analys och forskningskommunikation.
• Kunskap om politik för gestaltad livsmiljö och hållbar samhällsutveckling.
För att lyckas i rollen ställs höga krav på ett strukturerat, analytiskt och lösningsorienterat förhållningsätt till ditt arbete. Du har hög personlig mognad och trivs med att arbeta både självständigt och i nära dialog med kollegor och externa parter. Vidare är du självgående och tar ansvar för tilldelade uppgifter och har god förmåga att själv säkerställa framdrift inom ditt ansvarsområde.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten
Tillsvidareanställning, 100 %.
Tillträde 1 februari 2026, eller enligt överenskommelse.
Arbetsplats: Skeppsholmen, Stockholm. Den 1 januari 2026 inordnas ArkDes uppgifter i Moderna museet vilken kommer att bli arbetsgivare för denna tjänst.
Ansökan
Ansökan ska vara ArkDes tillhanda senast den 16 november 2025.
Ange diarienummer AM2025-206.
Kontaktpersoner
Upplysningar lämnas av Jessica Segerlund, chef Think Tank.
Fackliga företrädare: Adolfo Vega och Stefan Mossfeldt (ST), Johanna Fogel (SACO-S).
Samtliga nås via växel 08-520 23 500. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Centrum För Arkitektur och Design
(org.nr 202100-3427), http://www.arkdes.se/ Jobbnummer
