Ärendehandläggare inom naturskydd
Länsstyrelsen i Östergötlands län / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-04-15
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Östergötlands län i Linköping
, Ödeshög
eller i hela Sverige
När du jobbar på länsstyrelsen får du använda din kunskap på landets bredaste myndighet. Länsstyrelsen är statens företrädare i länet och ser till att nationella mål får genomslag. Med hänsyn till regionala förutsättningar gör vi avvägningar mellan olika samhällsintressen. Detta genom samarbete mellan experter inom en rad olika områden och i samverkan med myndigheter, kommuner och organisationer.
På länsstyrelsen skapar vi samhällsnytta och påverkar samhällsutvecklingen, varje dag. Det är ett viktigt uppdrag, ett stort ansvar och en inspirerande möjlighet. Låt din kunskap bli en kraft för Östergötland.
Nu söker vi
Ärendehandläggare till enheten för naturskydd. Vill du vara med och skydda och bevara Östergötlands fantastiska natur? Hos oss får du en meningsfull roll där du bidrar till en hållbar framtid. Vi söker en ärendehandläggare med fokus på prövning och tillsyn!
Om enheten och arbetsgruppen
Du kommer att tillhöra ärendegruppen vid enheten för naturskyddsombestår idag av 15 personer fördelade på 2 arbetsgrupper: ärendegruppen och områdesskyddsgruppen. Enhetens huvudsakliga arbetsområde berör myndighetsutövning kring skydd och bevarande av naturvärden i Östergötland utifrån ett brett perspektiv.
Ärendegruppen hanterar prövning och tillsyn av olika områdesskydd så som strandskydd, generella biotopskyddet, naturreservat och Natura 2000; granskar och överprövar kommunala strandskyddsdispenser; utför prövning och tillsyn av artskydd; hanterar dispenser för terrängkörning; hanterar 12:6 samråd och mm. Våra handläggare går in med sin kompetens även i miljörelaterad prövning, infrastrukturprojekt, detaljplanering och remisshantering. Ärendehantering på länsstyrelsen är en administrativ uppgift och sker utifrån rådande lagstiftning. Arbetet i arbetsgruppen är självständigt men planeras och diskuteras i samarbete med enhetschef och de andra handläggarna. Publiceringsdatum2026-04-15Arbetsuppgifter
går ut på ärendehandläggning och föredragning av förekommande ärenden på naturskyddenheten. Du blir en viktig del i arbetet med att säkerhetsställa att lagar och regler följs.
Ska-krav för tjänsten:
Naturvetenskaplig högskoleutbildning med inriktning mot biologi, ekologi, miljövetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant (tex miljöjurist).
Arbetslivserfarenhet (minst 2 år) av praktisk handläggning vid myndighet av naturvårdsärenden utifrån miljöbalken.
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
Goda kunskaper i program ingående Office-paketet eller motsvarande.
God administrativ förmåga och vana att arbeta strukturerat i ärendesystem.
B-körkort.
Meriterande:
Utbildning inom miljörätt.
Arbetslivserfarenhet av handläggning av ärendetyper som idag hanteras av ärendegruppen, exempelvis arbete med skyddade områden så som naturreservat eller Natura 2000.
Erfarenhet av tillsynsarbete.
Erfarenhet av att hantera naturfrågor i detaljplanering.
Kunskap om artskydd och biologisk mångfald.
GIS-kompetens, fältstödsverktyg.
Som person
är du självgående och ansvarstagande. Du är strukturerad och planerar ditt arbete på ett effektivt sätt, är tydlig i din kommunikation och flexibel då vi regelbundet behöver göra avsteg från vår planering. Du är resultatorienterad, vilket innebär att du fullföljer egna och gemensamma arbetsuppgifter och mål inom utsatt tid. Med din kommunikativa förmåga bidrar du till en konstruktiv dialog med både sökande och kollegor. Du har ett intresse för lagstiftningen, trivs med den administrativa rollen och kan sätta dig in i nya områden samt söka ny information, är trygg i dig själv, är stabil, har självinsikt och du står upp för fattade beslut. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella. Du förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen.
Stor vikt läggs vid din personliga lämplighet.
Anställningen är
En tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.Det finns möjlighet att delvis jobba på distans.
Vill du veta mer kontakta:
Enhetschef, Marina Verbova, telefon: 010-223 54 06.
Fackliga företrädare:
SACO, Magnus Roback, telefon: 010-223 54 89.
ST, Nina Stenmark, telefon: 010-223 53 04.
Välkommen med din ansökan
Som du skickar via www.varbi.com.
Din ansökan ska ha inkommit senast 4 maj, ange ref nr: 6470.
Läs mer om att jobba hos oss, vår värdegrund och våra förmåner:
Jobba hos oss | Länsstyrelsen Östergötland
Inom staten rekryterar vi efter principen om förtjänst och skicklighet. Det innebär att vi gör en helhetsbedömning och arbetar efter kompetensbaserad rekrytering som en kvalitetssäkring för objektivitet och icke-diskriminering.
Följ oss i sociala medier:
Sociala medier | Länsstyrelsen Östergötland
Läs mer om Länsstyrelsen i Östergötland:
Om Länsstyrelsen i Östergötlands län | Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.
Så hanterar vi dina personuppgifter:
Så hanterar vi dina personuppgifter | Länsstyrelsen Östergötland Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
