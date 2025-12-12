Area Manager Norrbotten
Vill du leda och utveckla en verksamhet med stor betydelse för företagets logistikflöden?
Som Area Manager i Norrbotten söker vi dig som är drivande, handlingskraftig och närvarande i ditt ledarskap. Du blir en viktig del i att både säkerställa löpande förbättringsarbete och att aktivt driva förändringsledning i en organisation med hög tillväxttakt och tydliga såväl som ambitiösa framtidsmål.
Om rollen
Som Area Manager har du det övergripande ansvaret för områdets finansiella resultat, operativa leverans och personalfunktioner inom Transportledning, Nätverk, Terminal, Lager och Chaufförer. Du driver utvecklingen av verksamhetens prestation inom kostnad, kvalitet, leverans, hälsa & säkerhet, miljö och medarbetarengagemang.
Du ingår i regionens ledningsgrupp och säkerställer ett gott samarbete mellan funktioner och områden. Rollen innebär ett stort operativt engagemang och ett tydligt ledarskap med fokus på fakta, förbättringar och långsiktig utveckling.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Driva och förbättra den operativa prestationen i enlighet med uppsatta mål.
Säkerställa implementering av processförbättringar och arbetssätt enligt operational excellence och best practice.
Initiera, leda och följa upp projekt och initiativ kopplade till områdets strategiska utvecklingsplan för att bidra till affärsutveckling och framtidens tillväxt.
Säkerställa effektiva informationsflöden inom Sverige, regionen och området.
Vara en aktiv, synlig och coachande ledare med fokus på faktabaserad problemlösning och god processförståelse.
Utveckla chefer och medarbetare genom tydliga mål, coaching och kompetensutveckling.
Ansvara för långsiktig kapacitets- och bemanningsplanering för området.
Övergripande ansvar för arbetsmiljö, säkerhet, incidentrapportering, riskanalyser, brandskydd samt SAM-hjulet.
Följa upp KPI:er, driva nödvändiga åtgärder och leda budgetarbete samt kostnadsuppföljning.
Ansvara för att all administration kopplad till området sköts korrekt, kostnadseffektivt och i tid.
Säkerställa efterlevnad av medarbetarprocesser enligt HR-rutiner.
Färdigheter & kvalifikationer
Väsentliga krav
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Universitetsutbildning eller gymnasieutbildning i kombination med relevant erfarenhet och stark analytisk förmåga.
Gedigen ledarerfarenhet och god kunskap av lednings- och chefsprocesser.
Erfarenhet av förändringsledning, operational excellence och förbättringsarbete.
Van att leda problemlösning och uppföljning utifrån operativa KPI:er och data.
Bakgrund inom logistik eller transport, t.ex. produktionslogistik, lager, terminaldrift, ruttplanering, nätverksstyrning, stordistribution eller trafikledning.
God IT-vana, främst inom Office-paketet.
B-körkort.
Erfarenhet av att leda andra chefer.
Önskvärt
Utbildning inom ledarskap och självledarskap.
Arbetsmiljöutbildning.
Kunskap kring krav och lagstiftning inom åkerinäringen.
Vi söker dig som...
• är en genuin lagspelare som drivs av att nå mål tillsammans med andra och har lätt för att se möjligheter även i en snabbt föränderlig miljö. Du trivs i ett tempo där flexibilitet och ett lösningsorienterat förhållningssätt är en naturlig del av vardagen och där du aktivt bidrar till att skapa struktur och framdrift när förutsättningarna skiftar.
Du arbetar nära ditt team och har en förmåga att identifiera synergier och skapa samarbete både mellan olika verksamhetsområden och över geografiska gränser. Du uppskattar att vara verksamhetsnära och delaktig i den dagliga problemlösningen, samtidigt som du håller helheten i fokus och säkerställer en effektiv resursfördelning som leder till kvalitet och lönsamhet.
Vi söker dig som trivs i en dynamisk organisation där utvecklingsmöjligheterna är stora, både för dig personligen och för bolaget. Du värdesätter att se, utveckla och investera i dina kollegor för att tillsammans skapa bestående resultat.
Din handlingskraft, ditt engagemang och din vilja att driva förändringsarbete gör dig till en central del av vår fortsatta tillväxtresa.
