Arbetsterapeuter för sommarvikariat
2026-02-02
Är du arbetsterapeut och letar efter ett meningsfullt och utvecklande sommarjobb? Hos oss får du möjligheten att arbeta i en varierad roll där du bidrar till patienters trygghet, välbefinnande och självständighet. Ta chansen att göra skillnad och bidra med din kompetens i sommar!
Om arbetsplatsen
Nu söker vi arbetsterapeuter som vill arbeta hos oss under sommaren. Behovet finns på våra vårdboenden, i hemsjukvården, på korttidsenheten och i habiliteringsteamet.
Arbetstiderna är förlagda dagtid på vardagar.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 250 kronor per arbetad månad.Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut har du det övergripande rehabiliteringsansvaret tillsammans med fysioterapeut. Du ansvarar specifikt för P-ADL och I-ADL genom bedömning, träning, utvärdering och uppföljning samt utprovning och uppföljning av tekniska hjälpmedel utifrån arbetsterapeutens förskrivningsrätt. Vi arbetar med kvalitetsregister som exempelvis Senior Alert och BPSD.
I arbetet ingår även att informera, instruera och handleda personal och kunder med avseende på de rehabiliterande, förebyggande insatserna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut med goda kunskaper inom aktuell lagstiftning, exempelvis HSL, SoL och LSS. Du behöver ha goda datorkunskaper och dokumentationsvana. B-körkort är ett krav och i hemsjukvården behöver du kunna cykla och vara bekväm med att ta dig fram i trafikerad miljö.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor och möter varje individ utifrån deras behov och önskemål. Du ska vara trygg i dig själv och vara bekväm med att arbeta självständigt och att handleda andra. Det är viktigt att du har ett rehabiliterande synsätt och har förmågan att prioritera i dina arbetsuppgifter. Du har ett gott bemötande, bidrar till en god arbetsmiljö och har lätt för att samarbeta.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Vi rekryterar löpande utifrån verksamheternas behov. Rekryteringsprocessen för sommarvikariat pågår under hela våren.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Anställningsform: Sommarvikariat med möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid/deltid
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
