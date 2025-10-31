Arbetsterapeut, vikariat
Sjöbo kommun, Kommunal primärvård Vård och omsorgsförvaltningen, / Sjukgymnastjobb / Sjöbo Visa alla sjukgymnastjobb i Sjöbo
Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen ryms verksamheterna äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning, kommunal primärvård samt kommunens måltidsverksamhet.
Vård och omsorgsförvaltningen i Sjöbo kommun arbetar efter visionen om Ett Gott Liv Varje Dag för våra kunder.Publiceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
En av våra medarbetare kommer att gå på föräldraledighet! Därför söker vi nu en driven arbetsterapeut som har sin placering tillsammans med kommunens biståndshandläggare. Tillsammans utreder ni behov och arbetar hälsofrämjande och förebyggande med medborgarna i fokus.
Arbetsuppgifterna består av sedvanliga arbetsterapeutiska bedömningar, hjälpmedelsförskrivning och träning med fokus på ett rehabiliterande förhållningssätt. Målet för patienterna är att återfå och bibehålla självständighet så länge det är möjligt.
Du har din anställning tillsammans med den Kommunala Primärvårdens övriga legitimerade personal, men har ditt huvudsakliga uppdrag tillsammans med biståndshandläggarna. Då detta är en relativt ny tjänst i kommunen så ingår utveckling och förbättring av arbetssätt som en naturlig del av uppdraget. Till ditt stöd har du positiva och engagerade kollegor, Medicinskt ansvarig för Rehab (MAR), Socialt Ansvarig Samordnare (SAS), Kvalitetsansvarig för rehab samt ett närvarande och engagerat ledarskap.Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut.
Vi söker dig som är en driven arbetsterapeut med god erfarenhet av kommunalt arbete. Gärna med erfarenhet av arbete kopplat till myndighetsutövning, men din personliga lämplighet är viktigast. Du behöver vara flexibel och utvecklingsorienterad och brinna för dina patienter. Du arbetar självständigt och fattar egna beslut men har en god förmåga att samarbeta och pedagogiskt dela med dig av kunskap och information.
Du är engagerad, lyhörd, kommunikativ och har ett gott bemötande.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt god datavana.
Manuellt B- körkort är ett krav.
Vi gör löpande urval.
ÖVRIGT
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på.
Krav på utdrag ur belastningsregistret. När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp belastningsregistret "Kontrollera egna uppgifter". Du begär själv utdraget via polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/ Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/128". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöbo kommun
(org.nr 212000-1090), https://www.sjobo.se/jobb-och-arbetsmarknad/att-jobba-hos-oss/personalformaner.html Arbetsplats
Sjöbo kommun, Kommunal primärvård Vård och omsorgsförvaltningen, Kontakt
Verksamhetschef Kommunal primärvård
Beatrice Walldén Beatrice.Wallden@sjobo.se 0416-27149 Jobbnummer
