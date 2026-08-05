Arbetsterapeut
Västra Götalandsregionen / Sjukgymnastjobb / Trollhättan Visa alla sjukgymnastjobb i Trollhättan
2026-08-05
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-08-05Om företaget
Närhälsan Trollhättan rehabmottagning består av 21 medarbetare: tolv fysioterapeuter, sex arbetsterapeuter, två medicinska sekreterare, en enhetschef samt en assistent. Vi ger våra patienter ett professionellt och omtänksamt bemötande. Mottagningen ligger centralt i Trollhättan och samarbetar med kommunens sex vårdcentraler, NU-sjukvården och andra vårdgivare.
Vi sätter patienten i fokus genom god tillgänglighet, service och hög patientsäkerhet. Arbetet präglas av hjälpsamhet, samarbete och delade arbetssätt. En trygg, trivsam och utvecklande arbetsmiljö är viktig för oss, och vi söker nu en ny kollega till vårt team.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du flera utvecklingsmöjligheter, bland annat internutbildningar och mentorskapsprogram. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringsarbete för att möta patienternas behov på bästa sätt. Läs mer om våra fördelar och förmåner här: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter är att bedöma och behandla patienter i alla åldrar. Vanliga tillstånd hos patienter du som arbetsterapeut möter är: nedsatt handfunktion, smärta, neurologi, kognitiv påverkan samt psykisk ohälsa. Arbetet innefattar även förskrivning av hjälpmedel och intyg för bostadsanpassning. Tillsammans med patient läggs en personlig plan för rehabiliteringen.
Arbetet är förlagt på mottagningen, digitalt samt via hembesök. Visst arbete är möjligt att utföra på distans. Behandlingen av patient sker såväl individuellt som i grupp.
Arbetet innefattar ett tätt samarbete med andra professioner, både på den egna mottagningen och med andra samverkansparter. Du och dina kollegor ansvarar tillsammans med chefen för verksamhetens utveckling i ett ständigt pågående förbättringsarbete.
Vill du veta mer om hur det är att jobba på våra rehabmottagningar? Följ oss gärna på Instagram Närhälsan Rehab
Om dig
Du är legitimerad arbetsterapeut. Har du tidigare erfarenhet inom yrket och primärvård är det meriterande, men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad.
Vi söker dig som är lyhörd, har en god kommunikationsförmåga och kan identifiera individernas unika behov då du möter många olika människor. Dessutom ser du samarbete med kollegor och andra samarbetspartners som en naturlig och viktig del av arbetet, vilket du utför med engagemang och professionalism. Du kan planera ditt arbete på ett effektivt och organiserat sätt utifrån verksamhetens mål. Arbetsbelastningen kan tidvis vara varierande och påverkas av oförutsedda händelser, vilket ställer krav på flexibilitet. Vi arbetar dock aktivt tillsammans för att stötta varandra i vardagen.
Du lägger stor vikt vid ett gott bemötande och strävar alltid efter att behandla patienter och kollegor med respekt och omtanke. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande. Övrig information
Resor i tjänsten förekommer. B-körkort erfordras.
Intervjuer på mottagningen kommer att hållas löpande under ansökninsgtiden.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på mottagningen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar – detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Gärdhemsvägen 1 (visa karta
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461 33 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Närhälsan Trollhättan rehabmottagning Kontakt
Enhetschef
Pia Andersson 070-0207927 Jobbnummer
10023053